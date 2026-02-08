'राहुल गांधी अर्बन नक्सल', BJP सांसद निशिकांत दुबे का नेता प्रतिपक्ष पर तीखा हमला; क्या कहा
गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने रविवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें ‘अर्बन नक्सल’ बताया है। साथ ही निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर भी हमला बोला है।
गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने रविवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें ‘अर्बन नक्सल’ कहा है। इसके साथ ही निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर भी हमला बोला। दुबे ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश रच रहे थे।
क्या बोले निशिकांत दुबे
बीजेपी सांसद दुबे ने कहा कि विपक्ष अपनी तरह व्यवहार करता है, लेकिन संसद में इस तरह का हंगामा मैंने पहली बार देखा। दुबे ने कहा कि राहुल गांधी एक अर्बन नक्सल हैं। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब का जिक्र किए जाने पर भी आपत्ति जताई। दुबे ने कहा कि संसद ऐसा मंच है जहां सही बात सही संदर्भ में रखी जानी चाहिए, न कि किसी अप्रकाशित किताब के आधार पर चर्चा की जाए।
क्या था पूरा मामला
यह विवाद उस बयान के बाद और बढ़ गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा था कि उन्होंने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी को सदन में न आने की सलाह दी थी, ताकि किसी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। बिरला ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री की सीट के पास जाकर किसी ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं, जो कि सदन में नहीं हो ना चाहिए।
निशिकांत दुबे ने कहा कि देश ने बुधवार को सदन में जो हुआ, वह देखा। कुछ सांसद प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंच गए थे। मुझे जानकारी मिली थी कि एक असामान्य स्थिति पैदा हो सकती है, जो लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होती। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री से उस दिन सदन में न आने का आग्रह किया। बिरला के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने उनकी सलाह मान ली, जिससे किसी अप्रिय घटना को टाला जा सका।
प्रियंका गांधी का पलटवार
इस पूरे मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं। बुधवार को वह सदन में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि तीन महिलाएं उनकी सीट के सामने खड़ी थीं। यह सब बकवास है। सरकार चर्चा ही नहीं होने देना चाहती।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर