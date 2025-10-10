Hindi Newsझारखंड न्यूज़Rahul gandhi gets relief in amit shah defamation case summon quashed
राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ड से बड़ी राहत, मानहानि मामले में आदेश रद्द
लोकसभा सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट के समन वाले आदेश को रद्द कर दिया है।
Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 09:53 AM
झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चाईबासा की एमपी-एमएलए की विशेष अदालत द्वारा समन जारी करने के आदेश को रद्द कर दिया है।
जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। कोर्ट ने कहा कि विशेष मजिस्ट्रेट का संज्ञान लेने और समन जारी करने का आदेश सत्र न्यायालय के आदेश से प्रभावित होकर पारित किया गया था, जो विधिसम्मत नहीं है। बता दें कि मामला वर्ष 2018 में अमित शाह पर टिप्पणी किए जाने से जुड़ा है। भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा की कोर्ट में शिकायतवाद दायर की थी।
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।