राहुल गांधी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी, अमित शाह पर की थी टिप्पणी

राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी, यह मामला 2018 में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है, जिसके बाद चाईबासा कोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया गया था।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चाईबासा कोर्ट में चल रहे मामले को रद्द करने की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी। सोमवार को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से समय देने का आग्रह किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने दो सप्ताह बाद सुनवाई निर्धारित की। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह पर प्रतिकूल टिप्पणी से जुड़ा यह मामला है।

वर्ष 2018 में राहुल गांधी ने भाजपा का अध्यक्ष बनाए जाने पर अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी की थी। इसके बाद भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा के कोर्ट में मानहानि का मामला चलाने के लिए शिकायतवाद दायर किया। अप्रैल 2022 में चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए। इसके बाद 27 फरवरी 2024 को कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में आवेदन देकर सशरीर उपस्थित होने से छूट मांगी गई थी, लेकिन चाईबासा की अदालत ने उनके आवेदन को खारिज करते हुए सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया।

