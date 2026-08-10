'क्यों लाठियां मार रहे हो, सीधा गोली मारो... राहुल गांधी झारखंड आओ'- JPSC प्रोटेस्ट में लगे नारे
झारखंड की राजधानी रांची में JPSC-JSSC को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों का प्रदर्शन जारी है। पुलिस एक्शन पर गुस्सा जाहिर करते हुए मंच से आंदोलनकारी छात्र ने कहा- क्यों लाठी मार रहे हो, सीधे गोली मारो... इसके बाद देखते ही देखते राहुल गांधी झारखंड आओ... के नारे लगने लगे।
झारखंड में JPSC-JSSC को लेकर प्रोटेस्ट जारी है। विधानसभा घेराव के बाद पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद भी आंदोलनकारी छात्र प्रदर्शन खत्म करने को तैयार नहीं हैं। पुलिस एक्शन पर गुस्सा जाहिर करते हुए मंच से आंदोलनकारी छात्र ने कहा- क्यों लाठी मार रहे हो, सीधे गोली मारो... इसके बाद देखते ही देखते राहुल गांधी झारखंड आओ... के नारे लगने लगे।
क्यों लाठी मार रहे हो, सीधे गोली मारो...
क्यों लाठी मार रहे हो? सीधा गोली मारो... वैसे भी झारखंड के लोग कमजोर हो चुके हैं। एक गोली में तो हम लोग मर ही जाएंगे। है की नहीं है। आप गोली मारो, देखते हैं कि कितना दम है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इतना कहते-कहते वहां मौजूद हर कोई नारे लगाने लगा।
राहुल गांधी झारखंड आओ के लगने लगे नारे
इसी बीच मंच से राहुल गांधी झारखंड आओ का नारा सुनाई दिया और फिर वहां मौजूद आंदोलनकारी छात्रों ने जोर-जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। राहुल गांधी झारखंड आओ। झारखंड आओ, झारखंड आओ... इसके बाद मंच से मीडिया को अपील करके कहा गया- हम सभी छात्रों के दर्द को राहुल गांधी तक पहुंचाएं। राहुल गांधी को झारखंड बुलाएं। हम सभी लोग ट्वीट करेंगे।
भाजपा ने राहुल गांधी की चुप्पी पर उठाए सवाल
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ रांची में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले छोड़ने और लाठीचार्ज किए जाने की निंदा की।भाजपा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत राज्य सरकार पर छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग करने का आरोप लगाया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाया।
भाजपा ने किया झारखंड बंद का आह्वान
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर "पुलिस के अत्याचार" और लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को झारखंड बंद का आह्वान किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि बंद मंगलवार सुबह आठ बजे से मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने कहा, "यह राज्यव्यापी बंद होगा। हालांकि, सभी आवश्यक सेवाओं को बंद के दायरे से बाहर रखा गया है।"
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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