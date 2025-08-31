'राहुल गांधी कह दें तो BJP के सभी ऑफिस तोड़ देंगे', झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने क्यों दी धमकी

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का विवादित बयान सामने आया है। इरफान अंसारी ने कहा कि अगर राहुल गांधी आदेश दे दें तो झारखंड में भाजपा के सभी ऑफिस तोड़ दिए जाएंगे।

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का विवादित बयान सामने आया है। बिहार में कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ पर स्वास्थ्य मंत्री सह जामताड़ा विधायक डॉ इरफान अंसारी ने भाजपा पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ राहुल गांधी के आदेश का इंतजार है। अगर एक बार आदेश मिल गया तो भाजपा के जितने भी कार्यालय झारखंड में हैं, सभी को तोड़ देंगे। उनके इस बयान के बाद झारखंड का राजनीतिक तापमान एक बार फिर से गरम हो सकता है।

बिहार की इस घटना से झारखंड के कांग्रेसी आक्रोश में हैं। अंसारी ने ये बातें शनिवार को जामताड़ा कोर्ट रोड स्थित अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं। उन्होंने कहा कि बिहार में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। उनकी इस यात्रा से भाजपा में बौखलाहट आ गई है। उनके समर्थक कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़, गाली-गलौज और मारपीट पर उतारू हो गए हैं। भाजपा वालों ने भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के निजी जीवन पर कई बार अभद्र टिप्पणी की है। उस दरम्यान राहुल गांधी ने सभी को सब्र रखने को कहा था। लेकिन बिहार की घटना ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सब्र को तोड़ने का काम किया है। इस बयान को लेकर भाजपा की तरफ से कड़ प्रतिक्रिया आने की संभावना है।