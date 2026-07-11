पुलिस कोर्ट में करती रही इंतजार, दोनों हाथ उठा थाने पहुंच गया हिमांशू की हत्या का आरोपी राहुल; कर दिया सरेंडर

करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी राहुल दुबे ने पुलिस के भय से ऐसा तरीका अपनाया कि लोग भौचक्का रह गये। गुरुवार को भी उसके न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की चर्चा थी।

करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी राहुल दुबे ने पुलिस के भय से ऐसा तरीका अपनाया कि लोग भौचक्का रह गये। गुरुवार को भी उसके न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की चर्चा थी। हालांकि, वह कोर्ट नहीं पहुंचा। शुक्रवार को भी अदालत परिसर में सुरक्षा के इंतजाम थे। बताया जा रहा है कि अपने अधिवक्ता के संपर्क में भी था। इसके बावजूद राहुल दुबे ने न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किया। उसने फिल्मी तरीका अपनाया और सीधे थाने पहुंच गया। वहां बिना किसी विरोध के खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। राहुल दुबे हत्याकांड में नामजद आरोपी है। घटना के समय वह मौके था। पुलिस उससे वारदात की पूरी साजिश, घटना में उसकी भूमिका और अन्य फरार आरोपियों के संबंध में पूछताछ करेगी। जांच एजेंसियों के अनुसार, राहुल दुबे, विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा का करीबी सहयोगी माना जाता है। दोनों का नाम नीरज सिंह के नेटवर्क से भी जोड़ा जा रहा है। बार या अन्य स्थानों पर विवाद अथवा मारपीट की स्थिति बनने पर यही लोग साथियों को मौके पर बुलाते थे। सोनारी निवासी राहुल दुबे के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत तीन आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं।

पुलिस अब उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, ताकि हत्याकांड से जुड़े अन्य फरार आरोपियों, साजिश और घटना के पूरे घटनाक्रम के संबंध में पूछताछ की जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही शेष आरोपियों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

काउंटर केस की तैयारी हिमांशु सिंह की हत्या में शुक्रवार को पुलिस ने भाजपा नेता नीरज सिंह और मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया। चिकित्सा जांच के बाद पुलिस दोनों को साथ लेकर पूछताछ के लिए रवाना हुई। इसी दौरान शुक्रवार को बिष्टूपुर थाना में आत्मसमर्पण करने वाले आरोपी राहुल दुबे को भी सामने लाकर तीनों से आमने-सामने पूछताछ की गई।

सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने तीनों को बैठाकर पूरी घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया। अधिकारियों ने 27 जून की रात डीडी बार एंड कैफे के बाहर क्या हुआ, किसने किसे फोन किया, विवाद कैसे शुरू हुआ, मौके पर कौन-कौन मौजूद था और घटना के बाद कौन किस दिशा में गया, जैसे कई बिंदुओं पर विस्तार से पूछताछ की। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना पूर्व नियोजित थी या तत्काल हुए विवाद के बाद हिंसक रूप ले लिया। पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों के बयानों का मिलान पहले से उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल, लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों से भी किया जा रहा है।

पुलिस कर रही जांच सूत्रों की मानें तो राहुल दुबे के आत्मसमर्पण के बाद जांच को नई दिशा मिली है। घटना के समय उसकी मौजूदगी और विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा के साथ उसके संबंधों को लेकर पुलिस पहले से जानकारी जुटा रही थी। अब उसे सामने बैठाकर नीरज सिंह और बोदरा से पूछताछ किए जाने से कई विरोधाभासी बयानों की भी जांच की जा रही है। इससे पहले अदालत ने नीरज सिंह और विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा को 72 घंटे के पुलिस रिमांड पर देने की अनुमति दी थी। हत्याकांड की जांच के लिए गठित विशेष टीम लगातार तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम को जोड़ने में जुटी है।

हिमांशु सिंह की हत्या में काउंटर केस दर्ज हो सकता है। पुलिस के अनुसार, हत्या से पहले हिमांशु के साथियों ने सोनूराम सरदार की मारपीट की थी, जिसमें वह जख्मी हुआ था। सोनूराम सरदार का इलाज टाटा मुख्य अस्पताल में हुआ था। पुलिस ने हत्या के मामले में अन्य आरोपियों के साथ सोनूराम सरदार को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन उसके जख्मी होने का अलग मामला दर्ज नहीं किया गया। सोनूराम सरदार के परिजनों ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता से संपर्क किया है। अधिवक्ता सीजेएम अदालत में अर्जी देकर जख्मी आरोपी का पक्ष रखने और बिष्टूपुर थाने में काउंटर केस दर्ज कराने का अनुरोध करने वाले हैं।