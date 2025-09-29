झारखंड में फिर सक्रिय हुआ अमन साहू गैंग, किसने संभाली कमान

अमन साहू गैंग की सक्रियता एक बार फिर से बढ़ रही है। अब इस गैंग की कमान राहुल दुबे ने संभाल ली है। अमन साहू के एनकाउंटर के बाद से यह गैंग कम सक्रिय था।

गैंगस्टर अमन साहू के मारे जाने के बाद उसके गैंग की कमान अब राहुल दुबे ने संभाल ली है। रविवार को गैंग ने राहुल को कमान सौंपे जाने का ऐलान किया। उल्लेखनीय है कि इसी साल 11 मार्च को झारखंड पुलिस ने अमन साहू को पलामू में हुई भीषण मुठभेड़ में मार गिराया था। इसके बाद इस गिरोह ने राहुल सिंह के द्वारा अमन साहू गैंग के संचालन का ऐलान किया था, लेकिन मयंक सिंह के प्रत्यर्पण के बाद आपराधिक गिरोह ने ऐलान किया है कि ग्रुप का संचालन सिर्फ राहुल दुबे के द्वारा ही किया जाएगा।

अमन साहू के एनकाउंटर के बाद परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। परिजनों का कहना था कि अमन साहू का एनकाउंटर फर्जी था। इसको लेकर अमन की मां ने जांच की मांग की थी। इसके बाद कई दिनों तक जांच की मांग करने के बाद अमन साहू के घरवालों ने भी मांग करना छोड़ दिया। अब अमन साहू का गैंग एक बार फिर से अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है। गैंगस्टर अमन साहू गैं की कमान अब राहुल दुबे ने संभाल ली है।