झारखंड में इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के छात्र से रैंगिंग, शिकायत करने पर पिटाई भी की, अस्पताल में भर्ती

झारखंड के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर के छात्र से रैंगिंग करने का मामला सामने आया है। छात्र ने जब इसकी शिकायत की तो उसे बुरी तरह पीटा भी गया। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में 6 छात्रों पर केस दर्ज किया गया है।

झारखंड के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर के छात्र से रैंगिंग करने का मामला सामने आया है। छात्र ने जब इसकी शिकायत की तो उसे बुरी तरह पीटा भी गया। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में 6 छात्रों पर केस दर्ज किया गया है।

झारखंड के रामगढ़ जिले में इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष के एक छात्र की कथित तौर पर रैगिंग और पिटाई करने के आरोप में छह छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने रविवार को बताया कि यह घटना रजरप्पा थाना क्षेत्र के मुरुबंदा गांव स्थित रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज (आरईसी) में हुई।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ (एनएआरसी) में रैगिंग की शिकायत दर्ज कराने पर शनिवार को बीटेक प्रथम वर्ष के एक छात्र की दूसरे वर्ष के इंजीनियरिंग छात्रों ने कथित तौर पर पिटाई कर दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित का रामगढ़ के सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है।

रामगढ़ के एसपी अजय कुमार ने कहा कि पीड़ित छात्र की शिकायत पर रजरप्पा थाने में आरईसी के वरिष्ठ छात्रों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एसपी ने कहा कि कॉलेज प्रबंधन को परिसर में रैगिंग रोकने के लिए आवश्यक और कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

आरईसी के उप-प्राचार्य नजमुल इस्लाम ने कहा कि बोकारो जिले के फुसरो ब्लॉक के रहने वाले कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट ईयर के बीटेक छात्र ने एनएआरसी में सीनियर्स द्वारा रैगिंग की ऑनलाइन शिकायत की थी। इसके बाद दूसरे वर्ष के कुछ छात्रों ने कथित तौर पर उसकी पिटाई की। इस्लाम ने बताया कि पीड़ित छात्र को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।