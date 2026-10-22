टाटा-चाईबासा होकर चलेगी बादामपहाड़ से पुरी को नई ट्रेन, देखें रूट
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गांव के स्टेशन रायरंगपुर होकर टाटानगर-चाईबासा के रास्ते पुरी से बादामपहाड़ तक जल्द नई ट्रेन चलेगी। रेलवे बोर्ड से नई ट्रेन चलाने का आदेश मंगलवार को हुआ।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गांव के स्टेशन रायरंगपुर होकर टाटानगर-चाईबासा के रास्ते पुरी से बादामपहाड़ तक जल्द नई ट्रेन चलेगी। रेलवे बोर्ड से नई ट्रेन चलाने का आदेश मंगलवार को हुआ। इससे कोल्हान व ओडिशा के यात्रियों को भगवान जगन्नाथ की नगरी से आवागमन का नया साधन मिलेगा। रेलवे बोर्ड से अभी नई ट्रेन चलाने का दिन निर्धारित नहीं हुआ है। लेकिन दक्षिण पूर्व और ईस्ट कोस्ट जोन जल्द नई ट्रेन के स्टेशन दर स्टेशन समय सारणी की घोषणा होगी, ताकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की दौरे में उद्घाटन हो सके। मालूम हो कि बादामपहाड़ मार्ग के यात्री वर्षों से पुरी या भुवनेश्वर के लिए सीधी ट्रेन सेवा की मांग कर रहे थे, जिसे रेलवे ने मंजूर कर लिया। बताया जाता है कि पुरी स्टेशन से बादामपहाड़ के लिए ट्रेन रात 23.45 बजे रवाना होगी और टाटानगर होकर दूसरे दिन दोपहर में 13.45 बजे बादामपहाड़ पहुंचेगी और बादामपहाड़ से पुरी के लिए शाम 4 बजे खुलेगी। मालूम हो कि, रथयात्रा के समय रेलवे बादामपहाड़ से पुरी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाता था, जिसे रोज की ट्रेनों में शामिल किया जा रहा है।
नौ कोच की ट्रेन का 19 स्टेशनों पर ठहराव
नई ट्रेन में स्लीपर, एसी और जनरल श्रेणी के नौ एलएचबी कोच होंगे। खुर्दा रोड, भुवनेश्वर, मंचेश्वर, कटक, जाखपुरा, सुकिंदा रोड, हरिचंदनपुर, केंदूझर, नयागढ़, बांसपानी, देवझर, डांगुवापसी, झींकपानी, चाईबासा, राजखरसावां, सीनी, टाटानगर, आंवलाजोरी और रायरंगपुर पर रुकेगी। अभी बादामपहाड़ मार्ग पर दो जोड़ी एक्सप्रेस और तीन जोड़ी मेमू ट्रेनें चल रही हैं।
दिल्ली के लिए ट्रेन की मांग अधूरी
बहलदा के पूर्व विधायक प्रह्लाद पूर्ति ने कहा ओडिशा की राजधानी के लिए ट्रेन की घोषणा रेलवे में हो गई, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के लिए एक्सप्रेस ट्रेन की मांग अधूरी है। रेलवे जल्द दिल्ली के लिए ट्रेन सेवा शुरू करे। मालूम हो कि राष्ट्रपति के गृह क्षेत्र के लिए 2023 में भी शालीमार-बादामपहाड़ और राउरकेला-बादामपहाड़ साप्ताहिक ट्रेनों की घोषणा हुई थी। वहीं, ओड़िशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बादामपहाड़-पुरी के बीच एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन को मंजूरी देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि पुरी-रायरंगपुर-बादामपहाड़ के बीच एक्सप्रेस ट्रेन की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इससे मयूरभंग जिले का भुवनेश्व, खुर्दा, कटक, जाजपुर, क्योंझर से संपर्क हो जाएगा।
रायरंगपुर स्टेशन का उद्घाटन कर सकती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
चक्रधरपुर के डीआरएम तरुण हुरिया ने बुधवार को अचानक रायरंगपुर पहुंचकर स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने स्टेशन पर यात्री सुविधा कार्यों को जल्द खत्म करने का आदेश एजेंसी को दिया। इससे पूर्व डीआरएम द्वारा रायरंगपुर और बादामपहाड़ स्टेशनों का औचक निरीक्षण किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 को रायरंगपुर आ सकती हैं। इससे चक्रधरपुर मंडल दोनों अमृत भारत स्टेशनों का काम जल्द संपन्न कराने की तैयारी में है, जिससे राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन करा सकें। इसके अलावा बादामपहाड़ के पास एक ओवरब्रिज के कार्य का शिलान्यास राष्ट्रपति कर सकती हैं। सूचना के अनुसार, राष्ट्रपति के आने पर रेलवे पुरी-बादामपहाड़ एक्सप्रेस के परिचालन शेड्यूल की भी घोषणा कर सकता है, ताकि राष्ट्रपति उद्घाटन कर सकें। इससे एजेंसी को रायरंगपुर और बादामपहाड़ स्टेशन के सभी कार्य 25 अक्तूबर तक किसी भी स्थिति में पूरा करने का आदेश दिया गया है।
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