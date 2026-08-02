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JPSC-JSSC गड़बड़ी को लेकर रांची में सड़कों पर उतरे छात्र, क्या है मांग

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के विरोध में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन कर रहे जेपीएससी-जेएसएससी युवा न्याय मंच के छात्रों ने शनिवार को अपना अलग मंच बनाया। बीते शुक्रवार को आंदोलन में एक राजनीतिक पार्टी के प्रवेश करने के बाद यह आंदोलन दो गुट में बंट गया।

रांची में जेपीएससी पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन
रांची में जेपीएससी पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन

जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के विरोध में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन कर रहे जेपीएससी-जेएसएससी युवा न्याय मंच के छात्रों ने शनिवार को अपना अलग मंच बनाया। बीते शुक्रवार को आंदोलन में एक राजनीतिक पार्टी के प्रवेश करने के बाद यह आंदोलन दो गुट में बंट गया। जेपीएससी-जेएसएससी युवा न्याय मंच के छात्रों ने मुख्य गेट की ओर अपना मंच सजाया। शाम को बड़ी संख्या में छात्रों ने काला बिल्ला लगाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद देर शाम को छात्रों ने मोबाइल प्लैश लाइट मार्च किया। यह मार्च स्टेडियम परिसर में ही किया गया, जिसमें छात्रों ने अपनी मांगें दोहराते हुए 14वीं जेपीएससी, सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग दोहरायी। साथ ही मामले की जांच सीबीआई से कराने की बात कही।

छात्रों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस और न्यायसंगत कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। कहा कि उनका संघर्ष किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि झारखंड के लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य, निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया तथा युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए है। आंदोलन के क्रम में छात्रों द्वारा एक व्यंग्यात्मक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। इस नाटक के माध्यम से जेएसएससी के सचिव, गिरफ्तार कथित मास्टरमाइंड अभय तिवारी और सरकार पर परीक्षा एवं भर्ती प्रक्रिया में कथित धांधली को लेकर व्यंग्य किया गया। नाटक के माध्यम से छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। उधर, दूसरे मंच पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने छात्रों का नेतृत्व करते हुए प्रदर्शन किया।

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दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

आदिवासी छात्र संघ केंद्रीय समिति के सदस्यों ने शनिवार को जेपीएससी व जेएसएससी मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग की। प्रेस वार्ता कर सदस्यों ने इस अनियमितता में संलिप्त पाए जाने वाले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की।

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संघ सदस्यों ने कहा कि 1932 का खतियान आधारित डोमिसाइल नीति अविलंब घोषित की जाए। आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने सदन में इसे पारित कर दिया गया है। लेकिन केंद्र सरकार ने रोक लगा रखी है। इसके चलते प्रतियोगिता परीक्षाओं में अन्य राज्य के लोग भी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने अनुसूचित क्षेत्रों में कलस्टर प्रणाली बंद करने व पूर्व की भांति भाषा की पढ़ाई कराने की मांग की। मौके पर डॉ सुशील मिंज, जतरू उरांव, सुरेश टोप्पो, दया राम, अमृत मुंडा, अखिलेश पाहन, सुजीत भगत, सुभाष मुंडा आदि मौजूद थे। वहीं, समिति सदस्यों ने बताया की 9 अगस्त को रांची कॉलेज के फुटबॉल मैदान में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा शामिल होंगे।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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