रांची में देह व्यापार का भंडाफोड़, 5 युवतियों समेत 8 गिरफ्तार; हाई प्रोफाइल लोगों तक भेजी जा रहीं लड़कियां
झारखंड की राजधानी रांची में देह व्यापार का गंदा व्यापार चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने महिला सरगना, लड़कियों समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में पता चला है कि ये सभी लड़कियां पश्चिम बंगाल से लाई गईं थीं।
झारखंड की राजधानी रांची में देह व्यापार का गंदा व्यापार चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला सरगना, लड़कियों समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। लालपुर, चुटिया समेत कई और स्थानों पर की गई छापेमारी में ये सभी दबोचे गए हैं।
बताया जा रहा है कि चुटिया के सीनेट होटल समेत अन्य जगहों पर देह व्यापार की सूचना पुलिस को मिली। इस पर सिटी डीएसपी केवी रमण, दो थानेदार और एसएसपी की क्यूआरटी ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर पूरे नेटवर्क को पकड़ा। स्टेशन रोड के सीनेट होटल से तीन लड़कियों व ग्राहक एवं बरियातू से दो लड़कियों को पकड़ा है।
पश्चिम बंगाल से बुलवाई गई थीं लड़कियां
पुलिस जांच में पता चला है कि ये सभी लड़कियां पश्चिम बंगाल से आयी हैं। उन्हें मंदीप और पीयूष नामक एजेंट रांची लेकर आए हैं और देह व्यपार करा रहे हैं। युवतियों को अलग-अलग होटलों में रखकर ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। ग्राहक के कॉल करने पर भी उनके बताए स्थान पर भेजा जाता है। पुलिस गिरफ्त में आयीं पांचों लड़कियां और तीन युवकों से चुटिया थाना में पूछताछ की जा रही है।
हर दिन दो हजार रुपए देते थे लड़कियों को
पुलिस की जांच में पता चला कि एक युवती को एक रात के लिए करीब दो हजार रुपये दिए जाते थे। लेकिन एजेंट ग्राहक को लड़की को भेजने के बदले पांच हजार रुपए लेता था। पुलिस को शक है कि इस गोरखधंधे में अन्य लोग भी शामिल हैं।
हाई प्रोफाइल लोगों तक भेजी जा रहीं लड़कियां
जिस्मफरोशी का रैकेट चलाने वाले सरगना को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रांची में बड़े स्तर पर चल रहे रैकेट की सरगना महिला बताई गई है। वह पश्चिम बंगाल सहित अलग-अलग इलाकों से लड़कियों को बुलाकर रांची में देह व्यापार करवाती है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार महिला सरगना का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है और वह पहले भी जेल जा चुकी है। बताया जा रहा है कि वह हाई प्रोफाइल लोगों को भी लड़कियां की सप्लाई करती है।
इन्हें पकड़ा पुलिस ने
पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें पलामू जिले के दो दलाल शामिल हैं। वहीं, धनबाद के एक ग्राहकों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा देह व्यापार करने वाली रांची और कोलकाता की लड़कियां पकड़ी गई हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।