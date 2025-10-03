Prostitution racket busted in Bokaro Jharkhand, two accused arrested झारखंड के बोकारो में रहवासी इलाके में चल रहा था देह व्यापार, आरोपी ने बताया कहां से लाता था लड़कियां, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Prostitution racket busted in Bokaro Jharkhand, two accused arrested

झारखंड के बोकारो में रहवासी इलाके में चल रहा था देह व्यापार, आरोपी ने बताया कहां से लाता था लड़कियां

पुलिस पूछताछ में आरोपी शनि कुमार ने अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि वह कोलकाता से महिलाओं को बुलाकर अपने किराए के मकान में देह व्यापार करवाता था। वहीं, निखत परवीन भी इस अवैध कारोबार में मिली हुई थी।

Sourabh Jain वार्ता, बोकारो, झारखंडFri, 3 Oct 2025 07:32 PM
झारखंड के बोकारो जिले में पुलिस ने रहवासी इलाके में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुखबिर से मिली गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने इस कार्रवाई अंजाम दिया गया। इस दौरान नगर पुलिस उपाधीक्षक आलोक रंजन के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल ने को-ऑपरेटिव कॉलोनी में स्थित उस मकान पर छापा मारा, जहां इस अवैध गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा था।

पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने बताया कि छापेमारी में आरोपी शनि कुमार (26 वर्ष, निवासी प्लॉट संख्या 155, को-ऑपरेटिव कॉलोनी) और निखत परवीन (26 वर्ष, निवासी मोमिनपुर रोड, कोलकाता) को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस पूछताछ में आरोपी शनि कुमार ने अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि वह कोलकाता से महिलाओं को बुलाकर अपने किराए के मकान में देह व्यापार करवाता था। वहीं, निखत परवीन भी इस अवैध कारोबार में मिली हुई थी और अन्य महिलाओं की व्यवस्था करने में भूमिका निभा रही थी।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की, जिसमें अश्लील सामग्री और एक सैमसंग मोबाइल फोन भी शामिल हैं। इस मामले में बीएस सिटी थाना में अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5, 6 और 7 के तहत FIR संख्या 212/25 दर्ज की गई है। बोकारो पुलिस ने बताया कि ऐसे अवैध कांडों पर पूरी नजर रखी जाती है और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी।