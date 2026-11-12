प्राइवेट स्कूल टीचर्स को झटका, धनबाद में वसूला जाएगा पेशा कर
धनबाद के प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों से भी पेशा कर वसूला जाएगा। वर्तमान में दर्जनों ऐसे निजी स्कूल हैं, जहां शिक्षकों और कर्मियों का वार्षिक वेतन तीन लाख रुपए या उससे अधिक है।
धनबाद के प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों से भी पेशा कर वसूला जाएगा। वर्तमान में दर्जनों ऐसे निजी स्कूल हैं, जहां शिक्षकों और कर्मियों का वार्षिक वेतन तीन लाख रुपए या उससे अधिक है। ऐसे स्कूलों के शिक्षकों को चिह्नित कर पेशा कर की वसूली की जाएगी। इसके लिए राज्य कर संयुक्त आयुक्त कार्यालय की ओर से जिला शिक्षा पदाधिकारी धनबाद, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय धनबाद और विभिन्न बीईईओ को पत्र लिखकर निजी स्कूलों की सूची मांगी गई है।
3 लाख से ज्यादा वालों से वसूला जाएगा कर
जानकारों का कहना है कि शिक्षा विभाग को लिखे पत्र में कहा गया कि झारखंड पेशा कर अधिनियम-2011 के तहत वैसे कर्मी जिनका कुल वार्षिक वेतन तीन लाख रुपए से अधिक है। उन्हें पेशा कर का भुगतान करना होगा। वर्तमान में जानकारी और निगरानी के अभाव में निजी विद्यालय पेशा कर की परिधि से बाहर हैं।
राजस्व का हो रहा था नुकसान
वहां कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों, जिनकी कुल वार्षिक आय तीन लाख से अधिक है, उनसे पेशा कर की कटौती नहीं की जा रही है। इससे राज्य के राजस्व की क्षति हो रही है। इस कारण संबंधित प्रखंडों में संचालित निजी विद्यालय की सूची आवश्यकता है। इस कारण प्रखंडों में संचालित निजी विद्यालयों की सूची अविलंब उपलब्ध कराएं, ताकि पेशा कर की वसूली के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।
धनबाद में 450 से अधिक निजी स्कूल संचालित
जानकारों का कहना है कि धनबाद में यू-डायस कोड प्राप्त 2432 स्कूल संचालित हैं, जिनमें 450 से अधिक निजी स्कूल शामिल हैं। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 85 से अधिक हैं। ऐसे में राज्य कर आयुक्त कार्यालय की ओर से शिक्षा विभाग को पत्र भेज कर स्कूलों की सूची मांगी गई है। महत्वपूर्ण यह है कि जिन स्कूलों में शिक्षकों व कर्मियों को महीने में 25 हजार रुपए से अधिक वेतन मिल रहा है। उनसे पेशा कर लेने की तैयारी है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर