Private schools association demands inclusion biography of Shibu Soren in Jharkhand curriculum झारखंड के स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाए शिबू सोरेन की जीवनी, निजी स्कूलों के संगठन मांग कर वजह बताई
झारखंड न्यूज़Private schools association demands inclusion biography of Shibu Soren in Jharkhand curriculum

झारखंड के स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाए शिबू सोरेन की जीवनी, निजी स्कूलों के संगठन मांग कर वजह बताई

स्कूली पाठ्यक्रम वाली मांग करने वाले PASWA का कहना है कि यह पहल केवल पाठ्यपुस्तकों में बदलाव के बारे में नहीं है, बल्कि छात्रों को उनकी विरासत से जोड़ने, नेतृत्व गुणों को बढ़ावा देने और एक सामाजिक रूप से जागरूक पीढ़ी के निर्माण का एक व्यापक अभियान है।

Sourabh Jain पीटीआई, रांची, झारखंडThu, 7 Aug 2025 06:04 PM
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन की जीवनी को राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की गई है, यह मांग निजी स्कूलों के शीर्ष संगठन PASWA की तरफ से गुरुवार को की गई। इस बारे में निजी स्कूल एवं बाल कल्याण संघ (PASWA) के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने कहा कि आदिवासी नेता शिबू सोरेन का जीवन और संघर्ष भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और इसे झारखंड में मूल्य-आधारित शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

'दिशोम गुरु' (भूमि के नेता) कहे जाने वाले सोरेन का निधन हाल ही में 4 अगस्त को 81 वर्ष की आयु में दिल्ली के एक अस्पताल में हो गया था। वह लंबे समय से किडनी संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। उनकी जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग करते हुए दुबे ने कहा, 'झारखंड के हर बच्चे को उस नेता के बारे में जानने का अधिकार है जिसने राज्य के निर्माण और उसकी राजनीतिक पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिबू सोरेन का जीवन त्याग, संघर्ष और सामाजिक न्याय के लिए अथक प्रयास का प्रतीक है, और सभी शैक्षणिक स्तरों के छात्रों को संरचित पाठ्यक्रम मॉड्यूल के माध्यम से उनके योगदान से अवगत कराया जाना चाहिए।'

उन्होंने कहा कि PASWA (पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन) का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार से मिलकर औपचारिक रूप से एक प्रस्ताव पेश करेगा और इस मामले पर गंभीर चर्चा करेगा। उन्होंने बताया कि संगठन ने शिबू सोरेन की विरासत के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जमीनी स्तर पर भी कोशिशें शुरू कर दी हैं।

उन्होंने आगे बताया कि PASWA के राज्य महासचिव नीरज कुमार राज्य भर के स्कूलों का दौरा कर रहे हैं और छात्रों को सोरेन के प्रारंभिक जीवन, आदिवासी अधिकार आंदोलनों, झारखंड आंदोलन में उनके नेतृत्व और सांसद व मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। दुबे ने बताया कि PASWA ने स्कूली पाठ्यक्रम में उनकी जीवनी को चरणबद्ध और कक्षावार शामिल करने की सिफारिश की है।

प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रस्ताव में सोरेन के जीवन से प्रेरक कहानियों को शामिल करने का सुझाव दिया गया है, जबकि माध्यमिक स्तर पर छात्र, आदिवासी समाज और राजनीतिक जागृति में उनकी भूमिका का अध्ययन करेंगे। दुबे ने जोर देकर कहा, 'बड़ी कक्षाओं के लिए, झारखंड आंदोलन के इतिहास, सामाजिक न्याय की अवधारणा और उनकी राजनीतिक विचारधारा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।' दुबे ने कहा कि PASWA का यह प्रयास इतिहास और शिक्षा के बीच की खाई को पाटने का है।

झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के संस्थापक और राज्य के आदिवासी आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति को झारखंड सशस्त्र पुलिस (JAP) के जवानों ने बंदूकों की सलामी के साथ विदाई दी। 5 अगस्त को कड़ी सुरक्षा के बीच पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।