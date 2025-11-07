Hindustan Hindi News
रांची की बिरसा मुंडा जेल में कैदियों का डांस, प्रशासन ने लिया ऐक्शन; 2 अधिकारी सस्पेंड

संक्षेप: झारखंड के रांची स्थित बिरसा मुंडा जेल में कैदियों के डांस का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया।

Fri, 7 Nov 2025 08:09 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड के बिरसा मुंडा जेल में कैदियों के डांस करने का वीडियो सामने आया है। जेल के अंदर दो कैदियों के कथित तौर पर नाचने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दो जेल अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया गया है। अधिकारी ने बताया कि शराब घोटाले के दो आरोपी वीडियो में टी-शर्ट पहने जेल के एक हॉल में नाचते नजर आ रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान स्वतंत्र रूप से वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सका।

कारागार महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल ने बताया कि सहायक जेलर देवनाथ राम और जमादार विनोद यादव को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। जेल नियमावली के अनुसार, ऐसी कथित गतिविधियों पर नजर रखना उनका कर्तव्य था। इस बीच, भाजपा की झारखंड इकाई के प्रमुख और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने घटना की गहन जांच की मांग की। मरांडी ने कहा कि जेल के अंदर ऐसी गतिविधियों की उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में जांच होनी चाहिए।

