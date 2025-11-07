रांची की बिरसा मुंडा जेल में कैदियों का डांस, प्रशासन ने लिया ऐक्शन; 2 अधिकारी सस्पेंड

संक्षेप: झारखंड के रांची स्थित बिरसा मुंडा जेल में कैदियों के डांस का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया।

झारखंड के बिरसा मुंडा जेल में कैदियों के डांस करने का वीडियो सामने आया है। जेल के अंदर दो कैदियों के कथित तौर पर नाचने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दो जेल अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया गया है। अधिकारी ने बताया कि शराब घोटाले के दो आरोपी वीडियो में टी-शर्ट पहने जेल के एक हॉल में नाचते नजर आ रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान स्वतंत्र रूप से वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सका।

