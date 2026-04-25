अस्पताल की 7वीं मंजिल से कूद कैदी ने किया सुसाइड, बेटे और पत्नी की हत्या कर गया था जेल
कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम में मरीजों की खुदकुशी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अस्पताल के ईएनटी विभाग में भर्ती 39 साल के कैदी अशोक कुमार महतो ने शुक्रवार शाम लगभग पांच बजे सातवीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया।
कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम में मरीजों की खुदकुशी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अस्पताल के ईएनटी विभाग में भर्ती 39 वर्षीय कैदी अशोक कुमार महतो ने शुक्रवार शाम लगभग पांच बजे सातवीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। उसे 19 अप्रैल की सुबह घाघीडीह सेंट्रल जेल में गला काटकर आत्महत्या के प्रयास के बाद एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां तत्काल ऑपरेशन किया गया था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अस्पताल में आत्महत्या की यह तीसरी घटना है। इसके अलावा दो अन्य मरीजों ने आत्महत्या का प्रयास किया था। उन्हें बचा लिया गया था।
जानकारी के अनुसार, ऑपरेशन के बाद कैदी की स्थिति में सुधार और ब्लड प्रेशर नियंत्रित नहीं होते देख शुक्रवार को डॉक्टरों ने रिम्स रेफर कर दिया था। शाम को जेल प्रशासन ने एंबुलेंस और पुलिस की टीम को उसे रिम्स ले जाने के लिए भेजा था। कैदी के साथ पहले से रह रही पुलिस टीम ने रिम्स ले जाने वाली पुलिस टीम को कैदी को सौंपने की प्रक्रिया कर ही रही थी कि वह अपने बेड नंबर 725 से उठकर पास की खिड़की पर चढ़ गया। जबतक लोग उसकी ओर दौड़कर पकड़ते कि उसने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दौरान कैदी से कुछ ही दूर पर उसके पिता व सेवानिवृत्त शिक्षक विजय कुमार महतो खड़े थे। डॉक्टरों ने बताया कि ईएनटी विभाग में भर्ती इस मरीज का मनोचिकित्सक भी इलाज कर रहे थे, क्योंकि वह मानसिक रूप से भी परेशान था।
एमजीएम में खुदकुशी की यह तीसरी घटना
एमजीएम में आत्महत्या की तीसरी घटना है। इसके पहले दो घटनाएं हो चुकी हैं। पहली घटना 24 अगस्त 2025 और दूसरी घटना 20 मार्च को हुई थी। वहीं, तीन अन्य मरीजों ने आत्महत्या का प्रयास भी किया था, लेकिन उन्हें बचा लिया गया था। पहली घटना के बाद से अस्पताल के पूर्व अधीक्षक ने विभाग को पत्र लिखकर सभी खिड़कियों में ग्रिल लगवाने की मांग की थी, लेकिन आजतक ग्रिल नहीं लग सका। ऐसे में आगे भी इस तरह की घटनाओं को नहीं रोकना मुश्किल होगा।
दूसरे बेटे की भी दुर्घटना में गई थी जान: पिता
विजय ने बताया कि अशोक पर 18 नवंबर 2024 को पत्नी और डेढ़ साल के बेटा के हत्या का आरोप था। उसके बाद 20 जून 2024 से जेल में था और ट्रायल चल रहा था। 19 अप्रैल को घाघीडीह जेल से उनके पास फोन आया था कि उनके बेटे की तबीयत खराब है, एमजीएम अस्पताल पहुंच जाएं। जब वे एमजीएम पहुंचे तो उसका ऑपरेशन चल रहा था। इसके बाद से वह बेटा के साथ थे। उनका अशोक के अलावा एक और बेटा था, जिसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।
इस मामले पर बात करते हुए एमजीएम के प्राचार्य डॉ. संजय कुमार ने कहा कि हमलोगों ने जेएसबीसीसीएल को पत्र भेजकर ग्रिल लगवाने की मांग की है। वे आकलन करने के बाद विभाग से स्वीकृति लेंगे। इस घटना के बाद हमलोग फिर से रिमाइंडर भेजेंगे, ताकि जल्द ग्रिल लगे।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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