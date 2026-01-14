बिना वीजा यूएई में रह रहा प्रिंस खान, गुर्गे चला रहे हैं गैंग; दर्ज हैं 112 केस

संक्षेप: धनबाद के वासेपुर का कुख्यात प्रिंस खान पिछले 7 महीने से बिना वीजा के यूएई के दुबई में पनाह लिए हुए है। जून 2025 में उसका यूएई का वीजा समाप्त हो चुका। इससे पहले उसका पासपोर्ट भी रद्द किया जा चुका है।

धनबाद के वासेपुर का कुख्यात प्रिंस खान पिछले सात महीने से बिना वीजा के यूएई के दुबई में पनाह लिए हुए है। जून 2025 में उसका यूएई का वीजा समाप्त हो चुका। इससे पहले उसका पासपोर्ट भी रद्द किया जा चुका है। प्रिंस खान का बड़ा भाई गोपी खान और करीबी सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी भी दुबई में प्रिंस के साथ छिपा है। इधर, प्रिंस के गुर्गे गैंग्स ऑफ वासेपुर चला रहे हैं। सोमवार को प्रिंस खान के गुर्गों के 12 ठिकानों पर छापेमारी में कई अहम जानकारियां मिलीं हैं। पुलिस इनमें से पांच लोगों के अलावा अन्य करीब सात लोगों के आय का स्रोत खंगाल रही है। प्रिंस खान के कई करीबी पहले से ही पुलिस की रडार पर हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

छापेमारी में जमीन के 40 डीड भी मिले: प्रिंस खान लगातार धनबाद के साथ-साथ झारखंड के अन्य जिले के कारोबारी को रंगदारी के लिए फोन कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके खिलाफ कई एजेंसियां शिकंजा कस रही हैं, लेकिन वह बाज नहीं आ रहा है। देश की सुरक्षा एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण के प्रयास में है। इसी बीच, पुलिस भी लगातार प्रिंस खान के करीबियों के खिलाफ अभियान चला रही है। प्रिंस खान और गोपी खान की पत्नी और बच्चे भी दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं। कुर्की के बाद प्रिंस के माता-पिता और अन्य रिश्तेदार वासेपुर छोड़ चुके हैं। इतना ही नहीं प्रिंस पर शिकंजा करने के लिए पुलिस पुलिस रिश्तेदारों का भी टोह ले रही है। सोमवार को वासेपुर में प्रिंस खान के गुर्गों के 12 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान जमीन के 40 डीड भी मिले थे।

गैंग्स ऑफ वासेपुर में कुख्यात अपराधियों के घरों की कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। खुलासा हुआ है कि शगुफ्ता दुबई में बैठकर प्रिंस के रंगदारी के धंधे संभाल रही है। रांची जेल गई शगुफ्ता की मौसी रोजी परवीन ने प्रिंस की पत्नी के बारे में कई खुलासे किए थे। प्रिंस ने रंगदारी को धार देने के लिए घर की महिलाओं, मौसेरी सास और उसके दामाद को भी आगे कर दिया था।