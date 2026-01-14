Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़prince khan is living in UAE without visa members operating gang
बिना वीजा यूएई में रह रहा प्रिंस खान, गुर्गे चला रहे हैं गैंग; दर्ज हैं 112 केस

बिना वीजा यूएई में रह रहा प्रिंस खान, गुर्गे चला रहे हैं गैंग; दर्ज हैं 112 केस

संक्षेप:

धनबाद के वासेपुर का कुख्यात प्रिंस खान पिछले 7 महीने से बिना वीजा के यूएई के दुबई में पनाह लिए हुए है। जून 2025 में उसका यूएई का वीजा समाप्त हो चुका। इससे पहले उसका पासपोर्ट भी रद्द किया जा चुका है।

Jan 14, 2026 09:16 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दुबई
share Share
Follow Us on

धनबाद के वासेपुर का कुख्यात प्रिंस खान पिछले सात महीने से बिना वीजा के यूएई के दुबई में पनाह लिए हुए है। जून 2025 में उसका यूएई का वीजा समाप्त हो चुका। इससे पहले उसका पासपोर्ट भी रद्द किया जा चुका है। प्रिंस खान का बड़ा भाई गोपी खान और करीबी सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी भी दुबई में प्रिंस के साथ छिपा है। इधर, प्रिंस के गुर्गे गैंग्स ऑफ वासेपुर चला रहे हैं। सोमवार को प्रिंस खान के गुर्गों के 12 ठिकानों पर छापेमारी में कई अहम जानकारियां मिलीं हैं। पुलिस इनमें से पांच लोगों के अलावा अन्य करीब सात लोगों के आय का स्रोत खंगाल रही है। प्रिंस खान के कई करीबी पहले से ही पुलिस की रडार पर हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

छापेमारी में जमीन के 40 डीड भी मिले: प्रिंस खान लगातार धनबाद के साथ-साथ झारखंड के अन्य जिले के कारोबारी को रंगदारी के लिए फोन कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके खिलाफ कई एजेंसियां शिकंजा कस रही हैं, लेकिन वह बाज नहीं आ रहा है। देश की सुरक्षा एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण के प्रयास में है। इसी बीच, पुलिस भी लगातार प्रिंस खान के करीबियों के खिलाफ अभियान चला रही है। प्रिंस खान और गोपी खान की पत्नी और बच्चे भी दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं। कुर्की के बाद प्रिंस के माता-पिता और अन्य रिश्तेदार वासेपुर छोड़ चुके हैं। इतना ही नहीं प्रिंस पर शिकंजा करने के लिए पुलिस पुलिस रिश्तेदारों का भी टोह ले रही है। सोमवार को वासेपुर में प्रिंस खान के गुर्गों के 12 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान जमीन के 40 डीड भी मिले थे।

ये भी पढ़ें:सरायकेला में सनकी बेटे ने की पिता की हत्या, सिर कूच गुप्तांग भी काट डाला

गैंग्स ऑफ वासेपुर में कुख्यात अपराधियों के घरों की कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। खुलासा हुआ है कि शगुफ्ता दुबई में बैठकर प्रिंस के रंगदारी के धंधे संभाल रही है। रांची जेल गई शगुफ्ता की मौसी रोजी परवीन ने प्रिंस की पत्नी के बारे में कई खुलासे किए थे। प्रिंस ने रंगदारी को धार देने के लिए घर की महिलाओं, मौसेरी सास और उसके दामाद को भी आगे कर दिया था।

प्रिंस पर दर्ज हैं 112 केस, सवा सौ गुर्गे जा चुके हैं जेल

प्रिंस गैंगस्टर व अपने सगे मामा फहीम खान के करीबी नन्हे की हत्या के दिन, यानी 24 नवंबर 2021 से फरार है। अभी तक प्रिंस खान के खिलाफ झारखंड और बिहार के थानों में 112 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। प्रिंस खान से जुड़े सवा सौ लोग पिछले चार वर्षों में जेल जा चुके हैं। पुलिस व एटीएस प्रिंस खान के घर दो-दो बार कुर्की की कार्रवाई कर चुकी है। जुलाई 2023 में ही प्रिंस के खिलाफ रेड और ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News Dhanbad
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।