कोई बीटेक तो कोई मैनेजमेंट का स्कॉलर, प्रिंस खान के गैंग से जुड़े हैं पढ़े-लिखे लोग गुर्गे

संक्षेप: कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने वाला तो अंग्रेजी स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद बंगाल के कॉलेज से होटल मैनेजमेंट करने वाला, पैसों के लालच ने आज सबको सलाखों के पीछे धकेल दिया।

Wed, 15 Oct 2025 08:57 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, धनबाद
कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने वाला तो अंग्रेजी स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद बंगाल के कॉलेज से होटल मैनेजमेंट करने वाला, पैसों के लालच ने आज सबको सलाखों के पीछे धकेल दिया। गिरोह से जुड़ कर ये मेधावी लड़के प्रिंस खान का फाइनांस मैनेजमेंट संभाल रहे थे। पुलिस की तफ्तीश में इसका खुलासा हुआ है।

भूली ए ब्लॉक लाल भवन के पास रहने वाला विक्रम कुमार साव पांडरपाला स्थित एक अंग्रेजी स्कूल में सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी उर्फ मेजर के साथ दूसरी से 10वीं तक की पढ़ाई की थी। बंगाल के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से होटल मैनेजमेंट करने वाला विक्रम साव अमृतसर, चेन्नई, पुणे और जमशेदपुर जैसे शहरों में काम कर चुका है। पुलिस जांच में पता चला है कि 2024 के अक्तूबर महीने में सैफी ने विक्रम को फोन कर गिरोह से जोड़ा। उसने लालच दिया कि यदि वह प्रिंस गिरोह में काम करेगा तो उसे काफी फायदा होगा। विक्रम साव ने अपने दोस्त कतरास भटमुड़ना निवासी अभिषेक पांडेय उर्फ अक्कू को गिरोह में शामिल कर लिया। मूल रूप से आजमगढ़ यूपी का रहने वाला अभिषेक बीसीसीएलकर्मी राकेश पांडेय का पुत्र है। उसने विक्रम साव के साथ ही दुर्गापुर स्थित कॉलेज से 2019 में कंप्यूटर साइंस ब्रांच से बीटेक किया है। कॉलेज में विक्रम उसका सीनियर था। एक शहर का होने के कारण दोनों में दोस्ती हो गई थी।

अभिषेक वर्ष 2019 से 2022 तक कोलकाता की एक कंपनी में प्राइवेट नौकरी भी कर चुका है। इसी साल मई महीने में विक्रम ने अभिषेक को प्रिंस के गिरोह से जोड़ा। इसके अलावा विक्रम ने आजाद नगर ए ब्लॉक भूली निवासी पवन कुमार सिंह को गिरोह से जोड़ा। कतरास भगत सिंह चौक निवासी रितिक कुमार विश्वकर्मा को अभिषेक पांडेय ने गिरोह में शामिल किया। जबकि च्वाइस सेंटर नामक साइबर कैफे चलाने वाले भूली ई ब्लॉक के तौकिल अंसारी पवन कुमार सिंह के कहने पर गैंग में शामिल हुआ। अपने पिता का सीएसपी चलाने वाला कतरास बाजार निवासी आकाश कुमार वर्णवाल और सीएसपी संचालक व कतरास गुहीबांध निवासी अमन कुमार गुप्ता को रितिक ने गिरोह में जोड़ा। सभी मिल कर तौकिल के साइबर कैफे और आकाश व अमन के सीएसपी के माध्यम से प्रिंस खान और सैफी के दिए बैंक खातों में रुपए भेजते थे। ये रुपए प्रिंस के रिश्तेदार, हथियार सप्लायर और शूटरों तक पहुंचते थे। दोनों सीएसपी संचालक भी स्नातक पास हैं।

18 से 20 लाख रुपए अलग-अलग खातों में भेजा

विक्रम साव ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया है कि उसने सैफी और प्रिंस के इशारे पर 18 से 20 लाख रुपए विभिन्न खातों में भिजवाए। अभिषेक और रितिक के माध्यम से मई माह से अभी तक आठ से 10 लाख रुपए बैंक एकाउंटों में भेजे गए। पुलिस ने सभी बैंक खातों का विवरण जुटाया है।

