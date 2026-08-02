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पाकिस्तान भाग गया प्रिंस खान! ISI के तौकीर बलोच ने की मदद; जैश-ए-मोहम्मद का दे रहा साथ

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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धनबाद का कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान पाकिस्तान भाग गया है। खान के करीबी सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी उर्फ मेजर ने पुलिस के समक्ष चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आइए जानते हैं झारखंड पुलिस ने क्या बताया है।

पाकिस्तान भाग गया गैंगस्टर प्रिंस खान
पाकिस्तान भाग गया गैंगस्टर प्रिंस खान

दुबई से धनबाद आए कुख्यात प्रिंस खान के करीबी सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी उर्फ मेजर ने पुलिस के समक्ष चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सैफी ने पुलिस को बताया कि दुबई में पाकिस्तानी मूल की नौकरानी फौजिया बलोच का अपने जीजा पाकिस्तानी तौकीर बलोच से अफेयर चल रहा था। उसी के साथ पाकिस्तान भाग गया है।

ISI से जुड़ा है तौकीर

तौकीर आईएसआई से जुड़ा था। उसकी मदद से प्रिंस खान पाकिस्तान भागा। पुलिस ने बैंक मोड़ थाना के दो मामलों में सैफी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट सौंपी है। चार्जशीट के साथ पुलिस ने डायरी भी दी है, जिसमें सैफी के सनसनीखेज खुलासे वाले स्वीकारोक्ति बयान को भी शामिल किया गया है।

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इसी साल 19 अप्रैल को पुलिस ने यूएई के अजमान से कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचने पर बंगाल पुलिस के साथ मिलकर सैफी की गिरफ्तारी की थी। चार मई को धनबाद थाना में हुई पूछताछ में उसने पुलिस को गिरोह से जुड़ी कई अहम जानकारियां दीं। उसने बताया कि कि प्रिंस ने फौजिया और तौकिर को अपने फ्लैट में पनाह दी थी। दोनों वहीं लिव इन में रहने लगे। फौजिया प्रिंस की पत्नी सगुफ्ता की दोस्त बन गई। फौजिया ने राज खोला कि तौकिर बलूच आईएसआई से जुड़ा है और दुबई में छिपा है। सगुफ्ता ने भी प्रिंस के रेड कॉर्नर नोटिस और पासपोर्ट रद्द होने की जानकारी फौजिया को दी। इसके बाद तौकिर ने प्रिंस की आईएसआई के लोगो से वीडियो कॉल पर बातचीत कराई। आईएसआई ने प्रिंस को पाकिस्तान बुलाया। बदले में मोटी रकम भी मांगी। इससे पूर्व सैफी ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2019 में पलामू जेल से छूटने के बाद प्रिंस खान ने वासेपुर आकर कोयला का धंधा करने का निर्णय लिया था, लेकिन ढुलू महतो ने हमलोग को कोयले के काम में नहीं घुसने दिया तब प्रिंस खान जमीन का काम करने लगा।

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जैश-ए-मोहम्मद से जुड़कर डेरा गाजी खान में है प्रिंस

जेल में बंद सैफी ने पुलिस को बताया कि पहले ईरान में बंदर अब्बास पोर्ट के रास्ते पाकिस्तान जाने की बात हुई थी। बाद में हालात ठीक नहीं रहने के कारण ओमान से जहाज के जरिए प्रिंस खान को लेकर तौकिर पाक पहुंचा। फिलहाल वह पंजाब के डेरा गाजी खान स्थित तौकिर के गांव में रह रहा है। प्रिंस वहां जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ गया है।

नन्हे की हत्या से पहले ही पाक चले गए प्रिंस, गोपी

वासेपुर में 12 मई 2021 को सरफुल हसन की हत्या के बाद घटनाक्रम तेजी से बदले। 2021 अगस्त में प्रिंस और गोपी ने सेटिंग कर तत्काल में रांची से पासपोर्ट बनवाया। वे तीनों कोलकाता के रास्ते कोच्चि, फिर शारजाह चले गए।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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