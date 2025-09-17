'10 करोड़ दो नहीं तो...', रांची में प्रिंस खान ने दी बिल्डर को धमकी; क्या कहा
झारखंड में रांची के बिल्डर और फाइनांसर कृष्ण गोपालका से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। कृष्ण गोपालका और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी गई है।
झारखंड की राजधानी रांची के बिल्डर और फाइनांसर कृष्ण गोपालका से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। कृष्ण गोपालका और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इस मामले में कृष्ण गोपालका ने लालपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस गंभीरता से मामले की जांच कर रही है।
पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि 14 सितंबर की दोपहर करीब 2 बजे कृष्ण गोपालका के मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात नंबर 9163475471 से व्हाट्सऐप वीडियो कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को प्रिंस खान बताया और धमकी दी कि अगर रंगदारी नहीं दी गई तो जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद व्हाट्सऐप मैसेज के जरिए 10 करोड़ रुपये की रंगदारी भी मांगी गई है।
जब कृष्ण गोपालका ने इस नंबर को ब्लॉक किया, तो अगली रात 15 सितंबर को फिर दूसरे नंबर 447449856308 से धमकी भरे मैसेज और रिकॉर्डिंग भेजी गई। इतना ही नहीं, उसने कृष्ण के घर और ऑफिस का वीडियो भी भेजा, जिससे पता चलता है कि उसके गुर्गे शहर में उनकी निगरानी कर रहे हैं।
कृष्ण के बेटे को भी व्हाट्सऐप कॉल और मैसेज किए गए है। बेटे को हथियार से गोली चलाने का वीडियो भेजा गया और कहा गया कि अगर पिता फोन अनब्लॉक नहीं करेंगे तो दोनों की जान खतरे में होगी। इस धमकी से परिवार सदमे में है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ने कृष्ण गोपालका की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है और इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम काम कर रही है। स्थानीय प्रशासन भी सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी कर रहा है ताकि कृष्ण और उनके परिवार को सुरक्षा मिल सके।