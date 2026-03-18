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खूंखार प्रिंस खान और सुजीत गैंग ने किया गठजोड़, क्या है दोनों का प्लान

Mar 18, 2026 08:04 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, धनबाद
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कुख्यात प्रिंस खान और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के बीच गठजोड़ हो गया है। दोनों गैंग मिलकर झारखंड के कारोबारियों से न सिर्फ रंगदारी की वसूली कर रहे हैं, बल्कि गोलीबारी भी कर रहे हैं।

खूंखार प्रिंस खान और सुजीत गैंग ने किया गठजोड़, क्या है दोनों का प्लान

कुख्यात प्रिंस खान और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के बीच गठजोड़ हो गया है। दोनों गैंग मिलकर झारखंड के कारोबारियों से न सिर्फ रंगदारी की वसूली कर रहे हैं, बल्कि गोलीबारी को भी अंजाम दे रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ, जब रांची एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के कुतियातू स्थित टीटॉस रेस्टोरेंट में गोलीबारी कर एक कर्मी की हत्या करने के मामले में सोमवार को गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में हुई। रांची पुलिस ने पलामू के कुबेर उर्फ मनीष सिंह उर्फ अमन सिंह, धनबाद के अफजल अमन उर्फ बाबर, धनबाद के पुटकी के पप्पू भुइंया और वासेपुर के मो शादाब आलम उर्फ डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि टीटॉस रेस्टोरेंट के संचालक से रंगदारी नहीं मिलने की वजह से गोलीबारी की।

सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि कुबेर उर्फ मनीष कोयलांचल शांति सेना से जुड़ा है। इस गैंग को सुजीत सिन्हा ऑपरेट करता है। दोनों गैंग में शामिल गुर्गे सीधे प्रिंस खान के संपर्क में रहते हैं। उसके कहने पर ही कारोबारी से रंगदारी की वसूली करते हैं। सिटी एसपी ने बताया कि अपराधियों के पास से कई मोबाइल जब्त किए गए हैं। उन मोबाइल की जांच करने पर 60 अकाउंट के बारे में पता चला है। यह अकाउंट विभिन्न नाम से हैं, जिसके बारे में पुलिस जांच कर रही है।

प्रिंस खान से कई सफेदपोश भी जुड़े हैं

इस मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी ने बताया कि कारोबारियों से वसूली गई रंगदारी के पैसे इसी अकाउंट में मंगवाये गए थे। उस पैसे को कुख्यात प्रिंस खान के बताए हुए खाते में भी ट्रांसफर किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में जानकारी मिली है कि कुख्यात प्रिंस खान से कई सफेदपोश भी जुड़े हुए हैं। पुलिस उनकी गतिविधि पर नजर रखी है।

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शादाब ने की थी रेकी, कुबेर ने चलायी थी गोली

सिटी एसपी ने बताया कि रेस्टोरेंट के पास बाइक लेकर पप्पू भुईंया पहुंचा था, उसके साथ कुबेर बाइक से उतरकर गोलीबारी की। इसके अलावा गिरफ्तार शादाब ने रेकी की थी। वहीं, धनबाद से कुछ और लोग भी मौके पर पहुंचे हुए थे। सिटी एसपी ने बताया कि घटना में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी पुलिस जांच कर रही है।

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धनबाद में प्रिंस के गुर्गों के साथ पुलिस का मुठभेड़

रांची पुलिस और धनबाद पुलिस की सोमवार की अहले सुबह प्रिंस खान गिरोह के साथ धनबाद के केंदुआडीह भगाबांध चानक के पास मुठभेड़ हुआ। जब पुलिस का सामना विक्की डोम और अमन उर्फ कुबेर से हुआ तो दोनों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पांव के घुटने के नीचे के हिस्से में गोली लगी। पुलिस गिरफ्त से भाग रहे तीसरे आरोपी की भागने के दौरान पैर टूट गई। करकेंद श्याम कोठी निवासी विक्की डोम और पलामू जिले के अमन सिंह उर्फ कुबेर को पैर में गोली लगी। घटना के बाद आनन-फानन में विक्की और कुबेर को नावाडीह स्थित सीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। इधर, पैर टूटने के बाद अफजल उर्फ अमन को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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प्रिंस ने पांच लाख में फायरिंग की दी थी सुपारी

रांची के कुतियातू रेस्तरां में हुई फायरिंग के लिए प्रिंस खान ने पांच लाख सुपारी देने की बात कही थी। पलामू के चैनपुर निवासी अमन सिंह उर्फ कुबेर ने अफजल अमन के साथ मिलकर रेस्टोरेंट पर हमले का षड्यंत्र रचा था। पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ है। पुलिस का दावा है कि रेस्टोरेंट गोलीबारी के लिए विक्की व अफजल ने चार शूटरों को रांची भेजा था। इसके लिए अफजल ने विक्की को तीन लाख रुपए देने की बात कही थी। विक्की के इशारे पर वासेपुरके शादाब कुरैशी, केंदुआडीह के जावेद खान, झरिया के पप्पू भुइयां और सचिन यादव दो बाइक से रांची गए। अमन उर्फ कुबेर और आयूष ने शूटरों को हथियार दिए था। अपराधियों ने पुलिस के समक्ष खुलासा किया कि एक मार्च को ही रांची रेस्टोंरेंट में फायरिंग की घटना को अंजाम देना था। पर होली की वजह से दुकान बंद थी, इसलिए उसदिन घटना को अंजाम नहीं दिया जा सका।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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