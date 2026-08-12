वॉटर कैनन में प्रेशर कम है, इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है; वायरल हुआ झारखंड प्रोटेस्ट का वीडियो
झारखंड में 10 अगस्त को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। इस दौरान वाटर कैनन से भी छात्रों पर पानी डाला गया। छात्रों ने आरोप लगाया कि वाटर कैनन में प्रेशर कम था, इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है।
10 अगस्त को झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने विधानसभा मार्च का ऐलान किया था। इस दौरान पुलिस ने छात्रों पर बल प्रयोग किया। लाठी चार्ज के साथ पुलिस ने मार्च कर रहे छात्रों पर वाटर कैनन भी इस्तेमाल किया। इस दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें छात्र आरोप लगा रहे हैं कि वाटर कैनन में भी भ्रष्टाचार हुआ है। छात्रों का कहना है कि 10 अगस्त को छात्रों पर इस्तेमाल हुए वाटर कैनन का प्रेशर कम था, जिसपर छात्रों ने कहा कि इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है।
बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में छात्र पिछले 19 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं। इस दौरान देवेंद्र नाथ महतो पिछले 10 दिनों से लगातार अनशन पर बैठे हैं और अब उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। देवेंद्र ने आईसीयू में भी अपना अनशन जारी रखा है। छात्रों की मांग है कि जेपीएससी की 14वीं परीक्षा को रद्द किया जाए और इसकी जांच को सीबीआई के हाथों में सौंपा जाए, उन्हें सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। अब छात्रों का आरोप है कि वाटर कैनन में प्रेशर कम है और उसमें भी भ्रष्टाचार किया गया है।
130 को पुलिस ने हिरासत में लिया
भाजपा की ओर से छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बुलाये गए झारखंड बंद को लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। रांची के विभिन्न इलाकों से पुलिस ने 130 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। खेलगांव स्थित कैंप जेल में उन्हें रखा। शाम में सभी कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया। गौरतलब हो कि सुबह से ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे। शहर के अलग-अलग इलाकों में भाजपा कार्यकर्ता बंद के समर्थन में प्रदर्शन किया। कई प्रमुख सड़कों पर यातायात को पूरी तरह बाधित कर दिया। रांची के कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने सड़क के बीचों-बीच टायर जलाकर रास्ता बंद कर दिया है। जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हुई है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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