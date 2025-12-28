आज से रांची में ट्रैफिक अलर्ट! राष्ट्रपति दौरे को लेकर कई रूट सील, इन रास्तों पर भूलकर भी न जाएं

संक्षेप: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के झारखंड दौरे को लेकर रांची की यातायात में फेरबदल किया गया है। रविवार से मंगलवार तक शहर में अलग-अलग समय में छोटे-बड़े मालवाहक वाहनों, बस, सवारी वाहनों का प्रवेश व परिचालन बंद रहेगा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का तीन दिवसीय प्रस्तावित झारखंड दौरा रविवार से शुरू होने जा रहा है। अपने दौरे के क्रम में राष्ट्रपति रविवार को रांची में रात्रि विश्राम करेंगी। अगले दो दिन सोमवार-मंगलवार को गुमला और जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के झारखंड दौरे को लेकर रांची की यातायात में फेरबदल किया गया है। रविवार से मंगलवार तक शहर में अलग-अलग समय में छोटे-बड़े मालवाहक वाहनों, बस, सवारी वाहनों का प्रवेश व परिचालन बंद रहेगा।

नो इंट्री के अलावा दोपहर 4 से रात 8:30 बजे तक इन सभी वाहनों का परिचालन नहीं होगा। सोमवार को सुबह सात से दिन के 11 बजे, शाम चार से रात 8:30 बजे तक और मंगलवार को सुबह आठ से शाम चार बजे तक भारी मालवाहक वाहन रिंग रोड से होकर जाएंगे। रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। रविवार को रातू व काठीटांड़ की ओर जाने वाले वाहन कांके रोड से रिंग रोड होकर निकलेंगे।

सोमवार सुबह सात से 11 बजे व शाम चार से रात 8:30 बजे तक हिनू चौक से एचईसी गेट, डिबडीह रोड, अरगोड़ा चौक से कांके रोड श्रीराम मंदिर चौक, लोकभवन मार्ग पर मालवाहक, सवारी वाहन, ऑटो, टोटो का प्रवेश बंद है। जमशेदपुर की ओर से आने वाले वाहन दुर्गा सोरेन चौक से टाटीसिलवे रिंग रोड, नेवरी होकर निगलेंगे। खरसीदाग ओपी व सदाबहार चौक के बीच बड़े वाहन, बस, सवारी वाहन का प्रवेश बंद रहेगा।

ट्रैफिक एसपी के मुताबिक रविवार को दोपहर दो से रात 8:30 बजे तक हिनू चौक, बिरसा चौक, एचईसी मुख्य प्रवेश द्वार, अरगोड़ा चौक, सहजानंद चौक, किशोरगंज से न्यू मार्केट, कांके रोड में श्रीराम मंदिर चौक, एटीआई मोड़, रणधीर वर्मा चौक से एसएसपी आवास व लोकभवन मार्ग पर आकस्मिक सेवा के वाहन को छोड़कर सभी मालवाहक, ऑटो, टोटो आदि का परिचालन नहीं होगा।