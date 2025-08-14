झारखंड के 1 IPS और 17 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति, पदक भी मिलेगा

झारखंड पुलिस के एक आईपीएस समेत 17 पुलिस अधिकारी और कर्मी को वीरता, राष्ट्रपति और सराहनीय पदक का ऐलान किया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विभिन्न श्रेणियों में इन सभी 17 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। इन संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा गुरुवार को आदेश जारी कर दिया गया है। झारखंड पुलिस के पांच पुलिस अधिकारी और कर्मी को वीरता पदक, एक पुलिसकर्मी को राष्ट्रपति पदक और 11 पुलिसकर्मी को सराहनीय सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया गया है।