जमशेदपुर में कार्यक्रम, गुमला-रायडीह भी जाएंगी, राष्ट्रपति मुर्मू के प्रोग्राम की पूरी डिटेल

जमशेदपुर में कार्यक्रम, गुमला-रायडीह भी जाएंगी, राष्ट्रपति मुर्मू के प्रोग्राम की पूरी डिटेल

संक्षेप:

राष्ट्रपति सोमवार को सुबह करीब 9:30 बजे जमशेदपुर के लिए रवाना होंगी। वहां संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी।

Dec 29, 2025 09:33 am ISTUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांची
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु तीन दिवसीय झारखंड दौरे पर रविवार शाम करीब छह बजे रांची पहुंचीं। रांची एयरपोर्ट पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। रांची एयरपोर्ट पर ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद काफिला लोकभवन (राजभवन) के लिए रवाना हुआ। वे रात्रि विश्राम रांची में करेंगी।

राष्ट्रपति सोमवार को सुबह करीब 9:30 बजे जमशेदपुर के लिए रवाना होंगी। वहां संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद रांची लोकभवन में रात्रि विश्राम करेंगी। राष्ट्रपति मंगलवार की सुबह गुमला के रायडीह के लिए रवाना होंगी। वहां अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह, कार्तिक जतरा-2025 में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। समारोह के बाद रांची एयरपोर्ट लौटेंगी। उसी उसी दिन दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी।

राष्ट्रपति के आगमन पर मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, झारखंड की वीर भूमि में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और जोहार। राज्यपाल ने लिखा है कि राष्ट्रपति महोदय, जोहार! धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन एवं वीर भूमि पर और लोकभवन, रांची में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। राष्ट्रपति के आगमन से संपूर्ण लोकभवन परिवार में हर्ष एवं उत्साह का वातावरण व्याप्त है। संपूर्ण राज्यवासी हर्ष और उत्साह से अभिभूत हैं। बता दें कि राष्ट्रपति का तीन दिवसीय झारखंड दौरा मंगलवार तक के लिए है। इस दौरान राष्ट्रपति जमशेदपुर और गुमला में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति सोमवार को जमशेदपुर के लिए रवाना होंगी।

कार्तिक जतरा-2025 में कल शामिल होंगी राष्ट्रपति

मंगलवार की सुबह करीब 9: 45 बजे राष्ट्रपति रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां से उनका विमान छत्तीसगढ़ के जसपुर में लैंड करेगा। जसपुर से सड़क मार्ग होते हुए करीब 20-25 किमी की दूरी तय कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुमला में रायडीह के मांझाटोली स्थित पंखराज साहेब कार्तिक उरांव चौक, मांझाटोली पहुंचेंगी। यहां पर अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह, कार्तिक जतरा-2025 में वह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। संस्कृति समागम समारोह में राष्ट्रपति स्वर्गीय कार्तिक उरांव की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। समारोह के संयोजक सह अध्यक्ष शिवशंकर उरांव स्वागत भाषण देंगे।

झारखंड सहित ओडिशा और छत्तीसगढ़ के सीएम होंगे शामिल

गुमला में आयोजित होने वाले अन्तर्राज्यीय कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओराम, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति विषयक संसदीय समिति के अध्यक्ष फगन सिंह कुलस्ते शामिल होंगे। सभी गणमान्य लोग कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अंत में करीब 12 बजे राष्ट्रपति का संबोधन होगा। कार्यक्रम के बाद जसपुर से उड़ान भरकर राष्ट्रपति दोपहर 2:45 बजे रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां से वह दिल्ली के लिए रवाना होंगी।

