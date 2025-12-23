जमशेदपुर में खूब गरजा बुलडोजर, 200 से ज्यादा अवैध दुकानों को किया ध्वस्त

संक्षेप: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 29 दिसंबर के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर रेलवे और जिला प्रशासन ने टाटानगर स्टेशन के आसपास बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया, जिसमें 200 से अधिक अवैध दुकानें और निर्माण ध्वस्त किए गए।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 29 दिसंबर को प्रस्तावित जमशेदपुर दौरे को लेकर सोमवार को रेलवे और जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। जुगसलाई गोलचक्कर से टाटानगर स्टेशन होते हुए परसूडीह के करनडीह चौक तक सड़क किनारे लगे 200 से अधिक ठेला, गुमटी और झोपड़ियों को हटाया गया।

इस दौरान भविष्य में दोबारा दुकान लगाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। रेलवे और प्रशासन की इस कार्रवाई से फुटपाथी दुकानदारों में अफरातफरी मच गई, हालांकि सुरक्षा बलों की मौजूदगी के कारण किसी ने विरोध नहीं किया। अभियान पर एसडीओ कार्यालय की निगरानी बनी रही। टाटानगर रेलवे इंजीनियरिंग विभाग के आईओडब्ल्यू ने जुगसलाई गोलचक्कर से कुंवर सिंह चौक होते हुए खासमहल तक दो दिन पहले नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। वहीं अंचल कार्यालय ने खासमहल चौक से करनडीह तक पहले ही नोटिस दिया था।

अतिक्रमण हटाने के दौरान जुगसलाई नगर परिषद के कर्मियों के साथ बागबेड़ा, जुगसलाई और परसूडीह थाना की पुलिस तथा आरपीएफ के जवान तैनात रहे। प्रशासन और रेलवे के संयुक्त अभियान में करीब दो सौ से अधिक फुटपाथी दुकानें हटाई गईं। अंचलाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि करनडीह जाहेरथान तक अभियान चलाया गया, जबकि अधिकांश लोगों ने स्वयं ही अपने सामान हटा लिए। कुछ स्थानों पर बुलडोजर से कच्ची दीवारें और निर्माण तोड़े गए। इस दौरान परसूडीह थाना के पास स्थित वर्षों पुराना एक होटल भी हटा दिया गया।