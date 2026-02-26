आज जमशेदपुर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, क्या होगा शेड्यूल
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के गुरुवार को प्रस्तावित जमशेदपुर दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। पूरे जमशेदपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रमुख मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के गुरुवार को प्रस्तावित जमशेदपुर दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रमुख मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। बुधवार को सोनारी एयरपोर्ट से कदमा मरीन ड्राइव और बारीडीह स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज तक सुरक्षा व्यवस्था का फाइनल रिहर्सल किया गया। इस दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा मानकों की बारीकी से समीक्षा की।
मंदिर भी जाएंगी राष्ट्रपति
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, राष्ट्रपति दोपहर 12 बजे रांची एयरपोर्ट से रवाना होकर 12 बजे ही सोनारी एयरपोर्ट पहुंचेंगी। यहां से 12.10 बजे कदमा मरीन ड्राइव के लिए प्रस्थान करेंगी। कदमा स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित शिलान्यास समारोह में वे शामिल होंगी। राष्ट्रपति कार्यक्रम को संबोधित करेंगी और मंदिर परिसर में प्रसाद ग्रहण भी करेंगी। इस आयोजन को लेकर मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।
मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज भी पहुंचेंगी
इसके बाद राष्ट्रपति दोपहर 2.30 बजे बारीडीह स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगी। यहां वे कॉलेज परिसर का भ्रमण करेंगी, पौधरोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और छात्र-छात्राओं के साथ संवाद भी करेंगी। कॉलेज प्रशासन ने इस अवसर को लेकर विशेष तैयारियां की हैं। परिसर की सजावट, सुरक्षा जांच और आगंतुकों के प्रवेश को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। दोपहर 3.20 बजे राष्ट्रपति सोनारी एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगी और 3.50 बजे रांची के लिए प्रस्थान करेंगी। इस तरह राष्ट्रपति लगभग चार घंटे तक जमशेदपुर में रहेंगी।
ट्रैफिक डायवर्जन भी रहेगा
बुधवार को हुए फाइनल रिहर्सल के दौरान प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की गई। ट्रैफिक डायवर्जन, वैकल्पिक मार्ग और नो एंट्री व्यवस्था का परीक्षण किया गया ताकि कार्यक्रम के दिन आमलोगों को कम से कम असुविधा हो। रिहर्सल के दौरान एसएसपी पीयूष पांडेय, सिटी एसपी कुमार शिवाशीष, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग समेत जिला प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया।
