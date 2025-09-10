झारखंड के लिए उपलब्धि! राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति दोनों रह चुके हैं राज्य के राज्यपाल

झारखंड के नाम एक नई उपलब्धि जुड़ गई है। हाल ही में उपराष्ट्रपति पद पर चुने गए सीपी राधाकृष्णन और द्रौपदी मुर्मू दोनों ही प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं।

एनडीए के प्रत्याशी रहे सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। उनकी जीत के साथ देश के दो सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर अब वे शख्सियत बैठेंगे जो पूर्व में झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक झारखंड की 9वीं राज्यपाल थीं।

वहीं, सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल के पद पर 18 फरवरी 2023 से 30 जुलाई 2024 तक थे। वे झारखंड के 11वें राज्यपाल बने थे। सीपी राधाकृष्णन के राज्यपाल रहते वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने और झामुमो छोड़ कर भाजपा में शामिल हो चुके चंपाई सोरेन के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जैसी बड़ी राजनीतिक घटनाएं घटित हुई थीं। वे भ्रष्टाचार को लेकर भी काफी सख्त थे। झारखंड के राज्यपाल के रूप में सीपी राधाकृष्णन ने उच्च शिक्षा में सुधार को लेकर कई प्रयास किए।

वहीं, उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए कानूनी सलाह लेने के बाद राज्य विधानसभा से पारित कुछ विधेयकों को राज्य सरकार को लौटाने का काम किया। इनमें 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति तथा आरक्षण की सीमा बढ़ाने से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक भी सम्मिलित हैं। इन्होंने झारखंड वित्त विधेयक एवं निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित विधेयक भी लौटाए। इनके कार्यकाल में ही कोर्ट फीस संशोधन विधेयक सहित कई विधेयकों को स्वीकृति भी प्रदान की गई थी। विश्व हिन्दू परिषद झारखंड-बिहार के क्षेत्र मंत्री डॉ वीरेंद्र साहू ने कहा कि उप राष्ट्रपति के रूप में देश को एक कुशल व उत्कृष्ट नेतृत्वकर्ता मिला है।

लोकतांत्रिक परंपराएं सुदृढ़ होंगी : चंपाई सोरेन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि इससे बढ़ कर प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है कि पहले राष्ट्रपति और अब उपराष्ट्रपति के पद पर ऐसे व्यक्ति बैठेंगे, जो झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं, जिनका झारखंड की माटी से नाता रहा है। चंपाई सोरेन ने कहा कि उनका लंबा संसदीय अनुभव एवं संवेदनशील नेतृत्व निश्चित तौर पर राज्यसभा की गरिमा, मर्यादा और लोकतांत्रिक परंपराओं को और अधिक सुदृढ़ करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है।