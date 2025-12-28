Hindustan Hindi News
तीन दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, इन 3 शहरों में होगा कार्यक्रम

संक्षेप:

Dec 28, 2025 08:42 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के तीन दिवसीय दौरे पर रविवार को यहां पहुंचीं। इस दौरान वह जमशेदपुर, गुमला और रांची में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उनकी अगवानी की। मुर्मू कड़ी सुरक्षा के बीच लोक भवन पहुंचीं, जहां वह रात में ठहरेंगी।

राष्ट्रपति सोमवार को संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगी और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। अखिल भारतीय संताली लेखक संघ के महासचिव रवींद्र मुर्मू ने कहा कि वह ओल चिकी लिपि के निर्माता पंडित रघुनाथ मुर्मू को उनकी आवक्ष प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। उन्होंने बताया कि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद तथा पद्मश्री से सम्मानित कालीपद सोरेन भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद राष्ट्रपति एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी।

राष्ट्रपति रात विश्राम के लिए रांची स्थित ‘लोक भवन’ लौटेंगी। मंगलवार को वह गुमला जाएंगी और एक अंतरराज्यीय लोक-सांस्कृतिक सभा को संबोधित करेंगी। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अलावा केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल उरांव, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और झारखंड के जनजातीय मामलों के मंत्री चामरा लिंडा के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है।

राष्ट्रपति रांची में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर रांची, जमशेदपुर और गुमला में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से लोक भवन तक 200 मीटर के दायरे में ड्रोन, पैराग्लाइडर और गर्म हवा के गुब्बारों के लिए ‘नो-फ्लाई जोन’ निर्धारित किया गया है। यह क्षेत्र हिनू चौक, बिरसा चौक और अरगोड़ा चौक को कवर करता है। यह निषेधाज्ञा 28 दिसंबर सुबह छह बजे से 30 दिसंबर रात 10 बजे तक लागू रहेगी। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर रांची में यातायात पाबंदियां भी लगायी गई हैं।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
