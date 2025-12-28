तीन दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, इन 3 शहरों में होगा कार्यक्रम

संक्षेप: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रविवार को यहां पहुंचीं। इस दौरान वह जमशेदपुर, गुमला और रांची में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उनकी अगवानी की।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के तीन दिवसीय दौरे पर रविवार को यहां पहुंचीं। इस दौरान वह जमशेदपुर, गुमला और रांची में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उनकी अगवानी की। मुर्मू कड़ी सुरक्षा के बीच लोक भवन पहुंचीं, जहां वह रात में ठहरेंगी।

राष्ट्रपति सोमवार को संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगी और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। अखिल भारतीय संताली लेखक संघ के महासचिव रवींद्र मुर्मू ने कहा कि वह ओल चिकी लिपि के निर्माता पंडित रघुनाथ मुर्मू को उनकी आवक्ष प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। उन्होंने बताया कि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद तथा पद्मश्री से सम्मानित कालीपद सोरेन भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद राष्ट्रपति एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी।

राष्ट्रपति रात विश्राम के लिए रांची स्थित ‘लोक भवन’ लौटेंगी। मंगलवार को वह गुमला जाएंगी और एक अंतरराज्यीय लोक-सांस्कृतिक सभा को संबोधित करेंगी। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अलावा केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल उरांव, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और झारखंड के जनजातीय मामलों के मंत्री चामरा लिंडा के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है।