कब्जा रोकने के लिए वर्तमान कानून काफी नहीं, झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को दी सलाह

झारखंड में भू माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए हाई कोर्ट ने सख्ती शुरू कर दी है। कोर्ट का कहना है कि वर्तमान कानून जमीनों पर कब्जा रोकने के लिए काफी नहीं है।

झारखंड में भू माफिया के जमीन पर कब्जे के बढ़ते मामले पर हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा है कि वर्तमान कानून इस पर रोक लगाने में पर्याप्त नहीं है। जमीन कब्जे के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को केवल वर्तमान कानून पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि नई और कड़ी व्यवस्था बनाने पर विचार करना होगा।

चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राज्य सरकार से कहा है कि वह इस विषय पर ठोस सुझाव लेकर आए, ताकि जमीन माफिया पर प्रभावी तरीके से नकेल कसी जा सके। अदालत ने चार सप्ताह के अंदर सरकार को ठोस प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में न्याय मित्र के सुझावों को भी शामिल करे। स्वत: संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई तीन नवंबर को होगी।

जमीन से जुड़े आपराधिक मामलों की जानकारी मांगी हाईकोर्ट ने जमीन पर कब्जे से जुड़े आपराधिक मामलों की अद्यतन स्थिति की जानकारी भी अगली तिथि को देने का निर्देश दिया। यह बताने को कहा है जमीन पर कब्जे से संबंधित कितने आपराधिक मामले लंबित हैं। इनमें अब तक क्या कार्रवाई की गई है। कितने मामलों में अनुसंधान पूरा किया गया है। कितने मामले लंबित हैं और कितने मामले में सजा सुनायी गई है।

सरकार ने कहा-एसआईटी बनी है सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि जमीन दलालों-माफिया के खिलाफ सरकार ने सख्ती दिखाई है। एसआईटी भी बनायी गई है। राज्य में जमीन पर जबरन कब्जा करने और जमीन दलाली करने वाले 162 लोगों के खिलाफ 190 मामले दर्ज किए गए हैं। रांची शहर में 30 पीसीआर वैन, 62 टाइगर मोबाइल, 15 हाई पेट्रोलिंग वाहन, 18 शक्ति कमांडो सुरक्षा व्यवस्था में लगाये गये हैं। पेट्रोलिंग पार्टी की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। पांच से अधिक मामले में भूमाफिया को जिलाबदर किया जाएगा। जिन पर थाना में चार मामले दर्ज हैं उन्हें 15 दिन पर हाजिरी देनी होगी।

क्या है मामला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस स्व एमवाई इकबाल की जमीन पर कुछ दबंगों के कब्जा करने के प्रयास की खबर मीडिया में आने के बाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था। इसके बाद इस मामले की सुनवाई शुरू की गयी। सुनवाई के दौरान भू माफिया के जमीन पर अवैध कब्जे की कई शिकायतें अदालत को मिली थीं। इस पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है।

हस्तक्षेप याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति इस मामले में कई हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की गई थीं। अदालत ने हस्तक्षेपकर्ताओं को इन याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दे दी, ताकि वे संबंधित फोरम या सक्षम अदालत में अलग से अपनी याचिका दाखिल कर सकें।

कोर्ट ने कहा ● सरकार सिर्फ वर्तमान कानून पर निर्भर नहीं रहे, कड़ी व्यवस्था बनाने पर विचार करे

● सरकार को भू माफिया पर नकेल के लिए ठोस सुझाव पेश करने का निर्देश