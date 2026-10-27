PK की जन सुराज पार्टी के डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर चलती ट्रेन से गायब, मोबाइल फोन भी बंद
झारखंड के रांची में चलती ट्रेन से यूपी के रहने वाले 31 वर्षीय व्यक्ति के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने का मामला सामने आया है। गायब हुए व्यक्ति का नाम देवपालिक गुप्ता है, जो प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर हैं।
प्रशांत किशोर (PK) की जन सुराज पार्टी के 31 वर्षीय डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर देवपालिक गुप्ता सोमवार को रांची से पटना जाते समय चलती ट्रेन से लापता हो गए। अधिकारियों ने बताया कि देवपालिक गुप्ता मूलरूप से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले थे। वह दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (आईआईएमसी) के पूर्व छात्र हैं।
पैंट्री कार से सामान लेने गए फिर वापस नहीं लौटे
देवपालिक गुप्ता के दोस्त और सहकर्मी गौतम कुमार ने बताया कि वे रांची रेलवे स्टेशन से जनशताब्दी एक्सप्रेस में सवार हुए थे और ट्रेन दोपहर करीब 2:25 बजे रवाना हुई थी। गौतम ने बताया कि करीब 10 मिनट बाद देवपालिक ने उनसे कहा कि वह कुछ खाने का सामान लेने के लिए पैंट्री कार जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटे।
दोस्त ने जीआरपी में दर्ज कराई शिकायत
उन्होंने कहा कि इसके बाद हम अपनी बर्थ से उठकर अपने कोच के पास स्थित पैंट्री कार में गए, लेकिन देवपालिक वहां नहीं मिले। फिर हमने ट्रेन के सभी कोच में उनकी तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। गौतम कुमार ने बताया कि ट्रेन के मुरी जंक्शन पर रुकने के बाद उन्होंने राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) में इसकी शिकायत दर्ज कराई।
मोबाइल भी बाद, आरपीएफ खंगाल रही सीसीटीवी
मुरी जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के इंस्पेक्टर संजीव सिंह ने बताया, ''हम मुरी जंक्शन के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। अब तक यह स्पष्ट है कि गुप्ता रांची के बाद ट्रेन के पहले ठहराव मुरी में ट्रेन से नहीं उतरे थे। उनका मोबाइल फोन भी बंद है।''
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि स्थानीय पुलिस और आरपीएफ कर्मियों की संयुक्त टीम उनकी तलाश कर रही है।