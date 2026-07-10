प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिंदरी में बनेगी मल्टीस्टोरी बिल्डिंग, 10 एकड़ जमीन चिह्नित
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत बाबूडीह की तर्ज पर मल्टीस्टोरी पीएम आवास का निर्माण करने के लिए दस एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। धनबाद नगर निगम ने बलियापुर के अंचलाधिकारी को पीएम आवास के लिए जमीन चिह्नित कर रिपोर्ट मांगी थी।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत बाबूडीह की तर्ज पर मल्टीस्टोरी पीएम आवास का निर्माण करने के लिए 10 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। धनबाद नगर निगम ने बलियापुर के अंचलाधिकारी को पीएम आवास के लिए जमीन चिह्नित कर रिपोर्ट मांगी थी। सीओ ने अपनी रिपोर्ट में सिंदरी के रांगामाटी मौजा में पीएम आवास योजना के लिए लगभग दस एकड़ जमीन चिह्नित करते हुए नजरी नक्शा के साथ अपनी रिपोर्ट नगर आयुक्त को भेज दी है।
धनबाद नगर निगम पिछले तीन साल से बाबूडीह की तर्ज पर पीएम आवास निर्माण करने के लिए जमीन तलाश कर रहा है। बलियापुर सीओ की रिपोर्ट के बाद नगर निगम की तलाश पूरी होती दिख रही है। बलियापुर सीओ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि रांगामाटी मौजा के खाता संख्या 136, प्लॉट संख्या 839, 893 एवं 948, रकवा 4.82 एकड़, 1.55 एकड़ एवं 4.05 एकड़ जमीन उपलब्ध है। सीओ ने जमीन चिह्नित कर ट्रेस नक्शा के साथ नगर निगम को रिपोर्ट सौंपी है। हालांकि नगर निगम को इस योजना के लिए अधिकतम दो-तीन एकड़ जमीन की ही जरूरत पड़ेगी। सीओ की रिपोर्ट के बाद अब जिला प्रशासन के स्तर से इसके ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
कुसुम विहार की जमीन विवादों में फंसी
जमशेदपुर नगर निगम को इससे पहले कुसुम बिहार में दो एकड़ जमीन दी गई थी। इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। नगर निगम यहां 1500 फ्लैट निर्माण करने की योजना बनाया था, लेकिन यह योजना धरातल पर नहीं उतर पाई। आमाघाटा मौजा में भी दो साल पहले जमीन चिह्नित की गई थी लेकिन एक रैयत ने इसपर दावेदारी कर योजना को अधर में लटका दिया था।
320 वर्गफीट का बनेगा एक फ्लैट
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत यहां भी 320 वर्गफीट का एक फ्लैट बनेगा। सालाना तीन लाख आमदनी वाले लोग ही इस योजना के तह फ्लैट ले सकते हैं। देश में कहीं भी पक्का घर नहीं रहने का शपथपत्र देकर ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में सरकार की ओर से 2.5 लाख का अनुदान दिया जाएगा। शेष राशि लाभुक को देनी होगी। नगर निगम को अगर दस एकड़ जमीन मिल जाती है तो लगभग 1500 से अधिक फ्लैट का निर्माण किया जाएगा।
सीआईएल एडवाइजर संग डीआरएम ने किया निरीक्षण
कोयला लोडिंग बढ़ाने के लिए गुरुवार को डीआरएम अखिलेश मिश्र ने कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता के वरीय सलाहकार (रेल) सलिल कुमार झा के साथ सीआईसी सेक्शन का निरीक्षण किया। वे कतरास के सोनारडीह होते हुए नॉर्थ उरीमारी एफएमसी परियोजना और शिवपुर साइडिंग का निरीक्षण करने पहुंचे। रिटायर आईआरटीएस अधिकारी सलिल कुमार झा पूर्व में ईसीआर के पीसीओएम रह चुके हैं। साथ ही धनबाद में ऑपरेटिंग के कई पदों पर भी रहे हैं। निरीक्षण के दौरान सीनियर डीओएम मोहम्मद इकबाल भी थे।
टीम ने सीआईसी में कोयला लदान कार्यों, उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर और परिचालन व्यवस्था का जायजा लेते हुए माल लदान क्षमता बढ़ाने, रेक टर्न अराउंड समय में कमी लाने तथा परिचालन दक्षता में सुधार के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने नॉर्थ उरीमारी कोल माइंस कार्यालय एवं शिवपुर साइडिंग का निरीक्षण कर रेलवे एवं संबंधित एजेंसियों के मध्य बेहतर समन्वय के माध्यम से कोयला परिवहन को और अधिक सुगम, सुरक्षित एवं प्रभावी बनाने पर बल दिया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने मार्ग में स्थित विभिन्न साइडिंगों एवं रेल अवसंरचनाओं का भी अवलोकन किया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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