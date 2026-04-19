चीनी से उकेरती हैं ऐतिहासिक इमारतें, दुनिया में किया देश का नाम; कौन हैं विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली प्राची धबल

मध्य प्रदेश के रीवा में जन्मीं देब की परवरिश देहरादून, उत्तराखंड में हुई और उन्होंने अपनी स्कूलिंग कोलकाता में पूरी की। वह पिछले 13-14 सालों से पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ में रह रही हैं और इसे अपनी कर्मभूमि कहती हैं। 3

विश्व विरासत दिवस पर आमतौर पर संरक्षण की चर्चा भव्य स्मारकों, प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक इमारतों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। लेकिन विरासत हमेशा पत्थरों में ढली या स्थायी नहीं होती। कई बार यह नाजुक, क्षणभंगुर और अनुभव करने योग्य होती है। इसी विचार को एक अनोखे अंदाज में जीवंत करती हैं प्राची धबल देब, जो चीनी को यादों और कहानियों का माध्यम बनाकर ऐसी कलाकृतियाँ रचती हैं, जो जितनी सुंदर हैं, उतनी ही क्षणिक भी होती हैं।

क्यों कहा जाता है क्वीन ऑफ रॉयल आइसिंग एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित सांस्कृतिक कलाकार के रूप में, प्राची को भारत की 'क्वीन ऑफ रॉयल आइसिंग' कहा जाता है। यह उपाधि उनकी तकनीकी दक्षता के साथ-साथ उनके विशिष्ट कलात्मक दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। रॉयल आइसिंग एक बेहद सटीक और धैर्यपूर्ण कला है, जिसमें हर रेखा और हर डिजाइन को अत्यंत सावधानी से उकेरना पड़ता है। लेकिन प्राची के हाथों में यह तकनीक सिर्फ सजावट तक सीमित नहीं रहती बल्कि यह एक वास्तुकला जैसी संरचना का रूप ले लेती है, जहाँ हर केक एक कहानी बन जाता है।

कौन हैं प्राची धबेल मध्य प्रदेश के रीवा में जन्मीं देब की परवरिश देहरादून, उत्तराखंड में हुई और उन्होंने अपनी स्कूलिंग कोलकाता में पूरी की। वह पिछले 13-14 सालों से पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ में रह रही हैं और इसे अपनी कर्मभूमि कहती हैं। 36 साल की देब ने बताया कि उन्हें इस इंडस्ट्री में आए 10 साल हो गए हैं और एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाना चाहती थी और दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहती थी। जिस फील्ड को लेकर मैं इतनी पैशनेट हूं, उसमें अपने काम के लिए पहचान मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है।

देब की बनाई हुई चीजें मिलान कैथेड्रल से प्रेरित 100 किलो का वीगन खाने लायक रॉयल आइसिंग स्ट्रक्चर को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, यूके में शामिल किया गया है। उनके नाम सबसे ज्यादा वीगन रॉयल आइसिंग स्ट्रक्चर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, और वीगन रॉयल आइसिंग से बनाया गया भारतीय महल जैसा 200 किलो का खाने लायक स्ट्रक्चर भी है।

इन राज्यों पर आधारित काम उनकी कला की सबसे खास बात उसका उद्देश्य है। प्राची ने भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत से प्रेरणा लेते हुए गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों पर आधारित खाने योग्य कलाकृतियाँ बनाई हैं। हर रचना किसी स्थान की आत्मा को अपने भीतर समेटे होती है।

राजस्थान में भी काम राजस्थान की शाही भव्यता उनके डिजाइनों में जालीदार पैटर्न और राजसी मोटिफ्स के रूप में दिखाई देती है। गुजरात की रंगीन संस्कृति पारंपरिक पटोला डिज़ाइनों से प्रेरित जटिल पैटर्न में झलकती है। तमिलनाडु की कला और आध्यात्मिकता उनके संतुलित और अनुशासित डिज़ाइनों में दिखाई देती है, जबकि पश्चिम बंगाल की साहित्यिक और कलात्मक विरासत को उन्होंने नरम और सूक्ष्म डिज़ाइनों के माध्यम से प्रस्तुत किया है।

प्राची का दृष्टिकोण केवल नकल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हर संस्कृति की भावना को समझकर उसे नए रूप में प्रस्तुत करती हैं। उनकी कलाकृतियाँ दर्शकों को ठहरने, ध्यान से देखने और उस बारीकी को समझने के लिए प्रेरित करती हैं, जो हर डिज़ाइन के पीछे छिपी होती है। उनकी यह यात्रा भी उतनी ही प्रेरणादायक है। वित्त (फाइनेंस) की पृष्ठभूमि से आने के बावजूद, उन्होंने अपने जुनून का पीछा किया और यूनाइटेड किंगडम में रॉयल आइसिंग की तकनीकों में महारत हासिल की। समय के साथ उन्होंने न केवल इस कला को निखारा, बल्कि इसे नई दिशा भी दी, जैसे कि इसका वीगन संस्करण विकसित करना।

आज प्राची धबल देब को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सम्मान प्राप्त है, लेकिन उनकी कला का असली महत्व इससे कहीं अधिक है। उनकी रचनाएँ हमें यह समझाती हैं कि विरासत सिर्फ अतीत की चीज नहीं है, बल्कि यह लगातार विकसित होने वाली एक जीवंत प्रक्रिया है।