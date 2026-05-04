जनरेटर-सोलर सब फेल! अस्पताल में ‘मोबाइल टॉर्च’ के सहारे डिलीवरी, मां-बच्चे की मौत; कमेटी गठित
राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी, डॉक्टर श्याम सोरेन ने बताया कि डिलीवरी के समय आंधी-तूफान और बारिश हो रही थी, जिसके कारण अस्पताल में सरकारी बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी।
सरायकेला-खरसावां जिला प्रशासन ने राजनगर ब्लॉक में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के बाद मां और नवजात की मौत के मामले में जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। आरोप है कि डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने डिलीवरी के दौरान लापरवाही बरती जिससे मां और नवजात की मौत हो गई।
सरायकेला-खरसावां के डिप्टी कमीशनर नीतीश कुमार सिंह के मुताबिक, सरायकेला के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) अभिनव प्रकाश के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया है इसमें सिविल सर्जन सरायकेला-खरसावां डॉक्टर सरयू प्रसाद सिंह और सदर अस्पताल सरायकेला-खरसावां के वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. शिवलाल कुंकल शामिल हैं। समिति मौत की वजह का पता लगाने की कोशिश करेगी और इसके साथ ही डिलीवरी प्रक्रिया के दौरान कथित बिजली कटौती की जांच करेगी और सोमवार शाम तक रिपोर्ट पेश करेगी।
बिजली सप्लाई कैसे ठप, होगी जांच
डिप्टी कमीशनर नीतीश कुमार सिंह ने बताया ‘मृतक महिला के पति का कहना है कि उनकी पत्नी की डिलीवरी बिजली न होने के वजह से मोबाइल टॉर्च ऑन करके की गई। अस्पताल में डीजल जनरेटर, सोलर पावर सिस्टम, इन्वर्टर और बिजली कनेक्शन तो अलग से है ही। अब इस बात की जांच की जाएगी कि बिजली के इतने सार विकल्प होने के बावजूद भी बिजली सप्लाई कैसे ठप थी। जांच में मृत्यु की क्या वजह थी इसका भी पता लगाया जाएगा।’
पति ने अस्पताल को ठहराया जिम्मेदार
पति का आरोप है कि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने उनकी पत्नी की डिलीवरी के दौरान अच्छे से देखभाल नहीं कि जिससे गुरुवार शाम पति और उनके नवजात की मौत हो गई। मृतक महिला के पति दुर्गा चरण बनरा ने कहा 'मेरी दोनों बेटियां नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुई थीं। इस बार हमें एक बेटे के आशीर्वाद मिला था, लेकिन डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण मैंने अपनी पत्नी और बच्चे को खो दिया। मैं डॉक्टर और नर्सों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहता हूं।'
राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी, डॉक्टर श्याम सोरेन ने बताया कि डिलीवरी के समय आंधी-तूफान और बारिश हो रही थी, जिसके कारण अस्पताल में सरकारी बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी।
अस्पताल में जेनरेटर-सोलर सब फेल!
डॉक्टर सोरेन ने कहा, 'दुर्भाग्य से, सोलर पावर सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई थी। इन्वर्टर और डीजल जनरेटर में भी कुख खराबी थी। मैंने इसी महीने की शुरुआत में अस्पताल में कार्यभार संभाला है और मैंने डीजल जनरेटर सेट और इन्वर्टर की मरम्मत के लिए कह दिया था। हालांकि, इस बीच ये घटना हो गई। हम जल्द से जल्द बिजली के स्रोतों को ठीक कराने का प्रयास करेंगे।'
उन्होंने दावा किया कि प्रसव के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पीड़िता की नॉर्मल डिलीवरी हो रही थी, लेकिन पोस्टपार्टम हैमरेज के कारण अत्यधिक खून बह गया, जिससे मां और बच्चे की मौत हो गई।
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