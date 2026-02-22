झारखंड में घट गई गरीबी, 5 साल में 13 प्रतिशत की कमी; एक बैड न्यूज
गरीबी के मोर्चे पर झारखंड को बड़ी सफलता मिली है। बहुआयामी गरीबी दर 2015-16 में 42.10% थी, जो 2019-20 में घटकर 28.81% रह गई। यानी पांच सालों में 13.29% की कमी दर्ज की गई है।
गरीबी के मोर्चे पर झारखंड को बड़ी सफलता मिली है। बहुआयामी गरीबी दर 2015-16 में 42.10% थी, जो 2019-20 में घटकर 28.81% रह गई। यानी पांच सालों में 13.29% की कमी दर्ज की गई। सर्वे के अनुसार यह सुधार आर्थिक विकास और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं से बिजली, शौचालय, गैस और पेयजल सुविधाओं में व्यापक सुधार हुआ है। हालांकि, जीएसडीपी हल्की गिरावट देखने को मिली है।
सेवा क्षेत्र की बढ़त जारी रहने की संभावना
झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुताबिक आने वाले वर्षों में सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर) की बढ़त जारी रहने की संभावना है। 2025-26 में सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) 1,37,730 करोड़ रुपये और 2026-27 में 1,48,479 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। कुल जीएसवीए में इसकी हिस्सेदारी 47 प्रतिशत से अधिक हो सकती है। सेवा क्षेत्र के भीतर बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाओं में 11 से 19% तक की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है, जो राज्य में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार को दर्शाती है।
जीएसडीपी में हल्की गिरावट का अनुमान
झारखंड की कुल आर्थिक वृद्धि दर (जीएसडीपी) में हल्की गिरावट का अनुमान है। 2024-25 में वृद्धि दर 7.02% रही थी, जो राष्ट्रीय औसत 6.5% से अधिक थी। लेकिन 2025-26 में यह 6.17%और 2026-27 में 5.96% रहने का अनुमान है। सर्वे में कहा गया है कि यह गिरावट चिंता का विषय नहीं है, बल्कि महामारी के बाद तेज रिकवरी के दौर से निकलअब अर्थव्यवस्था स्थिर और टिकाऊ विकास की ओर बढ़ रही है।
बैंकिंग विस्तार, पर सीडी अनुपात चुनौती
सितंबर 2025 तक राज्य में 3,449 बैंक शाखाएं और 3,338 एटीएम कार्यरत हैं। कुल जमा राशि मार्च 2014 के मुकाबले 220% बढ़कर 3,79,735 करोड़ रुपये हो गई। कुल ऋण वितरण 2012-13 के 17,349 करोड़ से बढ़ सितंबर 2025 में 1,98,201 करोड़ पहुंच चुका है।
सेवाओं और विनिर्माण का तेजी से विस्तार
झारखंड ने आर्थिक, वित्तीय और सामाजिक संकेतकों में ठोस प्रगति दिखाई है, पर नीति का लक्ष्य अब ‘कवरेज से परिणाम’ की ओर संक्रमण करना है। यानी सेवाओं और विनिर्माण के लाभों को जिला-स्तर पर समेकित कर वास्तविक समावेशी विकास प्राप्त करना है। सेवाएं अब जीएसवीए में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन चुकी है। विनिर्माण का भी तेजी से विस्तार हुआ है, जबकि कृषि की हिस्सेदारी घट रही है, पर उत्पादन बढ़ा है। मुद्रास्फीति नियंत्रित (लगभग चार प्रतिशत) है।
