5 साल से छोटे बच्चों के पैरेंट्स ध्यान दें! इन तीन दिन झारखंड में पोलियो अभियान, कहां जाना होगा?
झारखंड में 28, 29 और 30 जून को पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान 28 जून को प्रदेश भर में बूथ लगाए जाएंगे। वहीं बूथ पर न पहुंचने वाले बच्चों को 29 और 30 जून को घर-घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी।
झारखंड सरकार 28 जून से तीन दिन के लिए पोलियो अभियान चलाने जा रही है। इस दौरान राज्य के 61.26 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। 28 जून को राज्य में बूथ लगाए जाएंगे और फिर 29 और 30 जून को घर-घर जाकर ऐसे बच्चों को पोलियो पिलाई जाएगी जो कि किसी कारणवश बूथ पर नहीं आ सके थे। ये पूरा अभियान स्वास्थ्य कर्मियों, आशा स्वयंसेवकों, आंगनवाड़ी कर्मचारियों और कई सरकारी विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से चलाया जाएगा।
एक अधिकारी के मुताबिक, अभियान के दौरान पांच साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की पिलाई जाएगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) अजय कुमार सिंह ने इस अभियान के लिए चल रही तैयारियों की गुरुवार को एक बैठक में समीक्षा भी की थी। इस दौरान टीकाकरण अभियान की तैयारियों, विभागों के बीच तालमेल का जायजा लिया गया और साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि कोई भी बच्चा इसमें छूटे न।
लगातार तीन दिन तक
अभियान के पहले दिन यानी 28 जून को राज्य में 24,507 पोलियो बूथ के जरिए पोलियो की दो बूंद पिलाई जाएंगी। इसके बाद 29 और 30 जून को हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें घर-घर जाकर ऐसे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगी जो कि बूथ पर नहीं पहुंच सके थे।
'अभियान जन आंदोलन में तब्दील हो'
अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) अजय कुमार सिंह ने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट को निर्देश दिए हैं कि वे आपस में तालमेल बनाए रखें ताकि अभियान 'जन आंदोलन' में तब्दील हो।
उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर, पंचायत के प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण स्तरीय संगठन और ग्रामीण विकास विभाग के वर्कर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार सक्रिय रहें। सिंह ने कहा ‘इस अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए सभी संबंधित डिपार्टमेंट को एकजुट होकर काम करना होगा।’
अभिभावकों से खास अपील
इसके साथ ही सिंह ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने पांच साल से कम उम्र के बच्चों को 28 जून को अपने घर के नजदीकी पोलियो बूथ पर लेकर आएं और डोर-डोर टूर विजिट के दौरान हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमों के साथ सहयोग करें।
आपको बता दें कि इसमें लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान घर-घर जाकर जानकारी दी जा रही है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं और सार्वजनिक सूचनाएं जारी की जा रही हैं।
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