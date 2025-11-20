ईचागढ़ में पुलिस टीम पर हमला, लहूलुहान हुए जवान; JLKM नेता समेत 4 गिरफ्तार

संक्षेप: झारखंड के चांडिल के ईचागढ़ में बालू लदे वाहनों से वसूली को लेकर चालकों और जेएलकेएम कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। हमले में एक आरक्षी और चौकीदार घायल हो गये।

चांडिल के ईचागढ़ में बालू लदे वाहनों से वसूली को लेकर चालकों और जेएलकेएम कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। हमले में एक आरक्षी और चौकीदार घायल हो गये। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हमलावर जेएलकेएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष तरुण महतो समेत चार समर्थकों को गिरफ्तार लिया। वहीं, घायल जवान और चौकीदार को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। घटना मंगलवार देर रात दो बजे की है।

मिली जानकारी के अनुसार, रांगामाटी-सिल्ली सड़क मार्ग पर डुमटांड़ मोड़ के पास बालू लदे वाहनों से वसूली को लेकर हाइवा चालकों और जेएलकेएम कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि चालकों के साथ जेएलकेएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष व ईचागढ़ विस से प्रत्याशी रहे तरुण महतो एवं कार्यकर्ताओं की मारपीट शुरू हो गयी। इधर, सूचना पर पहुंचे ईचागढ़ थाना प्रभारी विक्रमादित्य पांडेय ने शांत कराने की कोशिश की तो जेएलकेएम कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। इसमें जवान नरेश यादव व एक चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गये।

पुलिस ने मडिकल करा भेजा जेल : पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेएलकेएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष तरुण महतो एवं कार्यकर्ता सुधांशु महतो, रामकृष्ण महतो एवं धरणीधर महतो को गिरफ्तार कर लिया। पार्टी का झंडा लगी एक स्कॉर्पियो एवं एक बोलेरो को भी जब्त कर लिया। पुलिस ने तरुण महतो एवं गिरफ्तार तीनों कार्यकर्ताओं को चांडिल सीएचसी में मेडिकल के बाद बुधवार को जेल भेज दिया।

पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच करें :पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपक महतो ने कहा कि तरुण महतो एवं कार्यकर्ताओं पर झूठा आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर तरुण महतो एवं कार्यकर्ता गये थे। पुलिस प्रशासन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे।

डुमटांड़ में मंगलवार रात करीब दो बजे वाहन चालकों और जेएलकेएम कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो रही थी। पुलिस पहुंची तो जेएलकेएम के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। इसमें एक आरक्षी व चौकीदार घायल हो गये। हमला करने के आरोप में तरुण महतो समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। - विक्रमादित्य पांडेय, थाना प्रभारी, ईचागढ़,

थाना गेट पर पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी चांडिल सीएचसी में मेडिकल के दौरान काफी संख्या में जेएलकेएम के कार्यकर्ता मौजूद रहे। तरुण महतो व कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का विरोध किया। पार्टी के वरीय केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में ईचागढ़ थाना गेट के समक्ष पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की।