Hindi Newsझारखंड न्यूज़Police says Four people arrested in connection with Ranchi gang-rape case

झारखंड में 19 साल की लड़की से दरिंदगी,7 लोगों ने किया गैंगरेप;पीड़िता ने भाई पर जताया इस बात का शक

पुलिस के मुताबिक सामूहिक बलात्कार की वारदात के मामले में 10 आरोपियों की पहचान कर ली गई है। इस दौरान शनिवार को पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया साथ ही दो अन्य नाबालिगों को भी हिरासत में ले लिया।

Sourabh Jain पीटीआईSun, 12 Oct 2025 04:47 PM
झारखंड के रांची जिले में एक लड़की के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि चार अन्य आरोपी फिलहाल फरार हैं। पुलिस ने रविवार को बताया कि यह वारदात जिले के तमाड़ इलाके में 30 सितंबर को हुई, इस दौरान 7 लोगों ने 19 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया था। वारदात का खुलासा करीब हफ्तेभर बाद उस वक्त हुआ, जब पीड़िता 7 अक्टूबर को तमाड़ पुलिस स्टेशन में शिकायद दर्ज कराने पहुंची। इसके अगले दिन 8 अक्टूबर को उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। हैरानी की बात यह है कि पीड़िता ने इस वारदात के पीछे अपने चचेरे भाई पर आरोप लगाया है।

पुलिस के पास दर्ज कराई अपनी शिकायत में लड़की ने अपने साथ हुई इस दरिंदगी के लिए अपने चचेरे भाई को जिम्मेदार बताया और कहा कि उसी की साजिश की वजह से उसके साथ यह वहशियाना वारदात हुई है। पीड़िता से मिली शिकायत के आधार पर तमाड़ पुलिस थाने के प्रभारी प्रवीण कुमार मोदी ने बताया कि, ‘यह घटना 30 सितंबर को हुई थी। पीड़िता का कहना है कि उसके चचेरे भाई ने उसे मरधान मोड़ पर दशहरा मेले में बुलाया था, जहां दो लोग आए और उनमें से एक ने उसके साथ बलात्कार किया।’

पीड़िता के मुताबिक 'इसके बाद वे उसे सोना टुंगरी रुगड़ी ले गए, जहां दो अन्य लोगों ने भी उसके साथ बलात्कार किया। वहां से वे उसे बुंडू ले गए, जहां तीन अन्य लोगों ने भी उसके साथ बलात्कार को अंजाम दिया। इसके बाद बुंडू से उसे रांची ले जाया गया, जहां एक और व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया। बाद में वह उसे तमाड़ इलाके के मरधान मोड़ पर छोड़ गए।'

इस मामले की जानकारी देते हुए बुंडू के उप-मंडल पुलिस अधिकारी (SDOP) ओम प्रकाश ने कहा, 'सामूहिक बलात्कार की वारदात के मामले में 10 आरोपियों की पहचान कर ली गई है। इस दौरान शनिवार को पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया साथ ही दो अन्य नाबालिगों को भी हिरासत में ले लिया। सभी आरोपी तमाड़ के रहने वाले हैं।' पुलिस ने बताया कि चार अन्य आरोपी फरार हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है।