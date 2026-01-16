Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Police raid in ED office prima facie appears preplanned Jharkhand HC
हाई कोर्ट पहुंच गया ED-रांची पुलिस विवाद, अधिकारियों को मिली राहत; कोर्ट ने क्या कहा

हाई कोर्ट पहुंच गया ED-रांची पुलिस विवाद, अधिकारियों को मिली राहत; कोर्ट ने क्या कहा

संक्षेप:

रांची में ईडी ऑफिस पर पुलिस की कार्रवाई का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। ईडी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने के मामले में कोर्ट ने रोक लगा दी और कहा कि ईडी ऑफिस पर पुलिस की रेड प्रथम दृष्टया पहले से प्लान की हुई लगती है।

Jan 16, 2026 01:46 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
रांची में ईडी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने अधिकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। संतोष कुमार ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराई है। जिसे लेकर गुरुवार को रांची पुलिस ईडी कार्यालय पहुंची थी। इसके बाद ईडी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस मामले पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ईडी ऑफिस में पुलिस की रेड पहली नजर में पहले से प्लान की हुई लगती है।

बता दें कि संतोष नाम के एक पीएचईडी कर्मचारी ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई थी। संतोष ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया था कि एक मामले में पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था और उन्हें टॉर्चर भी किया था। दर्ज एफआईआर के आधार पर रांची पुलिस की टीम ने ईडी के ऑफिस पहुंच गई और छापा मारा। इस दौरान रांची पुलिस ने ईडी के अधिकारियों से पूछताछ भी की।

क्या बोला हाई कोर्ट

रांची की पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ईडी ने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट में ईडी ने दावा किया कि रांची पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के काम में सीधा दखल दिया है। इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों को राहत देते हुए रांची पुलिस की आगे की किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि रांची पुलिस का ईडी ऑफिस पर छापा प्रथम दृष्टया पहले से प्लान किया हुआ लगता है।

