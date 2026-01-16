हाई कोर्ट पहुंच गया ED-रांची पुलिस विवाद, अधिकारियों को मिली राहत; कोर्ट ने क्या कहा

संक्षेप: रांची में ईडी ऑफिस पर पुलिस की कार्रवाई का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। ईडी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने के मामले में कोर्ट ने रोक लगा दी और कहा कि ईडी ऑफिस पर पुलिस की रेड प्रथम दृष्टया पहले से प्लान की हुई लगती है।

रांची में ईडी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने अधिकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। संतोष कुमार ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराई है। जिसे लेकर गुरुवार को रांची पुलिस ईडी कार्यालय पहुंची थी। इसके बाद ईडी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस मामले पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ईडी ऑफिस में पुलिस की रेड पहली नजर में पहले से प्लान की हुई लगती है।

बता दें कि संतोष नाम के एक पीएचईडी कर्मचारी ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई थी। संतोष ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया था कि एक मामले में पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था और उन्हें टॉर्चर भी किया था। दर्ज एफआईआर के आधार पर रांची पुलिस की टीम ने ईडी के ऑफिस पहुंच गई और छापा मारा। इस दौरान रांची पुलिस ने ईडी के अधिकारियों से पूछताछ भी की।