2 जवानों की शहादत के बाद ऐक्शन में पुलिस, शशिकांत गंझू समेत 5 उग्रवादियों पर FIR दर्ज

बीते दिनो झारखंड के पलामू में दो पुलिसवालों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अब पुलिस ऐक्शन की तैयारी में है। शशिकांत गंझू समेत 5 उग्रवादियों पर एफआईआर दर्ज की गई है।

पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के केदल गांव में बुधवार की रात पुलिस और टीएसपीसी उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ मामले में टीएसपीसी कमांडर शशिकांत गंझू समेत पांच उग्रवादियों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा कुछ अज्ञात के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। मनातू थाना प्रभारी निर्मल उरांव ने बताया कि नामजद आरोपियों में टीएसपीसी कमांडर शशिकांत गंझू, नगीना, मुखदेव यादव, रोहनी पाहन और पत्थर शामिल है।

बता दें कि पलामू पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि टीएसपीसी कमांडर शशिकांत गंझू अपने दस्ते के साथ करमा पूजा के लिए केदल स्थित घर आया है। इसी सूचना के आलोक में पलामू पुलिस की टीम बुधवार की रात केदल पहुंची थी। पुलिस जब शशिकांत के घर से करीब 200 मीटर दूर थी, तभी उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। गोलीबारी में पलामू जिला बल के दो जवान संतन कुमार मेहता और सुनील राम शहीद हो गए थे। एक जवान रोहित कुमार घायल हैं। शहीद दोनों जवानों की अंत्येष्टि क्रमश: गुरुवार और शुक्रवार को उनके पैतृक गांव, हैदरनगर के बरेवा और परता में की गई।

मनातू के मुठभेड़ में शहीद जिला बल के जवान सुनिल राम के पार्थिव शरीर का शुक्रवार को पैतृक गांव हैदरनगर थाना के परता में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस बल के जवान के अलावा हुसैनाबाद के विधायक संजय कुमार सिंह यादव भी शामिल हुए। गुरुवार को पार्थिव शरीर हैदरनगर पहुंचे पर लोग अंतिम दर्शन को उमड़ पड़े थे। हरियाणा में रह रहे माता-पिता व अन्य परिजनों के पहुंचने पर शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम सलामी के बाद पिता मलुकन राम ने मुखाग्नि दी। इससे पूर्व डीएसपी एस मोहम्मद याकूब ने शहीद के पार्थिव शरीर पर लिपटे तिरंगे को सम्मान पूर्वक उतारकर शहीद के पिता को सुपुर्द किया।