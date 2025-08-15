झारखंड में पुलिस को बड़ी सफलता, मार गिराया नक्सली एरिया कमांडर, भारी मात्रा में हथियार बरामद

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 13 अगस्त को हुई इस मुठभेड़ में प्रतिबंधित नक्सली संगठन का एरिया कमांडर अरूण उर्फ वरूण उर्फ निलेश मदकम मारा गया था। इस दौरान भारी मात्रा में हथियार, कारतूस एवं अन्य दैनिक उपयोग का सामान बरामद हुआ।

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने यहां छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के रहने वाले एक एरिया कमांडर को मार गिराया है, जिसकी पहचान अरूण उर्फ वरूण उर्फ निलेश मदकम के रूप में हुई है। इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। साथ ही मारे जाने के डर से कई नक्सली हथियार छोड़कर भाग भी खड़े हुए। फायरिंग रुकने के बाद चाईबासा पुलिस ने घटनास्थल से अन्य हथियार व गोलाबारूद के साथ पुलिस से लूटे गए 4 हथियार भी बरामद किए। यह जानकारी सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल के पुलिस उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने शुक्रवार को पत्रकारों को दी। पुलिस ने बताया कि ये नक्सली स्वतंत्रता दिवस के दिन किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक मे थे।

मुठभेड़ के बाद बरामद हुए इतने हथियार पुलिस लाइन में आयोजित इस प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन, CRPF के DIG, कोबरा बटालियन के DIG और अपर पुलिस अधीक्षक पारस राणा भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान 4 SLR रायफल, 527 जिन्दा कारतूस, 9 SLR मैगजीन, 9 खोखे, एक LMG मैगजीन, 3 डेटोनेटर, 5 मैगजीन पाउच, 6 पिट्ठू, नक्सली वर्दी, नक्सली पर्चे, बैटरी, जंगल शूज और दैनिक उपयोग का अन्य सामान भी बरामद हुआ है।

खुफिया सूचना के बाद पुलिस ने की कार्रवाई किस्पोट्टा ने बताया कि पुलिस ने खुफिया जानकारी के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया। उन्होंने कहा, पुलिस अधीक्षक को 12 अगस्त को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें बताया गया कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा (माओवादी) के शीर्ष नक्सली अपने दस्ते के विभिन्न कमांडरों रवि सरदार जयकांत, अरूण, संदीप, शिवा, रिषभ, अपटन, सनत, अमित मुण्डा, भुनेश्वर उर्फ सालुका, कायम सीमवारी एवं अन्य सदस्यों के साथ स्वतंत्रता दिवस-2025 के अवसर पर कोल्हान क्षेत्र में कुछ बड़ी घटना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं।

इसके बाद समादेष्टा, कोबरा-209 बटालियन एवं अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) की अगुवाई में चाईबासा पुलिस एवं कोबरा 209 बटालियन की संयुक्त टीम का गठन कर अभियान शुरू किया गया। उक्त अभियान के दौरान 13 अगस्त को गोईलकेरा थाना क्षेत्र के दुगुनिया, पोसैता, तुम्बागाडा के आस-पास के जंगली एवं पहाडी क्षेत्र में प्रतिबंधित माओवादी संगठन के नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई, जिसमें नक्सली संगठन का एरिया कमांडर अरूण उर्फ वरूण उर्फ निलेश मदकम मारा गया था। उक्त मुठभेड़ के बाद आस-पास के क्षेत्रों में लगातार सर्च अभियान चलाया गया, इस दौरान भारी मात्रा में हथियार, कारतूस एवं अन्य दैनिक उपयोग का सामान बरामद हुआ।