कैरव के अपहरणकर्ताओं का एनकाउंटर, पुलिस ने तीनों को मारी गोली

झारखंड के जमशेदपुर में एक व्यवसायी के बेटे कैरव गांधी का अपहरण कर लिया गया था। 12 दिन बाद पुलिस ने कैरव को सकुशल बरामद कर लिया था। अब अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

Jan 30, 2026 07:19 am IST Mohammad Azam
बीते दिनों 2 हफ्ते से लापता कैरव गांधी को सकुशल बरामद कर लिया गया था। सोनारी के साईं मंदिर के निकट गुरुवार देर रात उद्योगपति कैरव गांधी के अपहरण में शामिल अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान तीन कुख्यात गोली लगने से घायल हो गए। घायल बदमाशों की पहचान गुड्डू सिंह, मोहम्मद इमरान और रमीज राजा के रूप में हुई है। तीनों बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं और अपहरण सहित कई संगीन वारदात में शामिल रहे हैं।

बाल-बाल बचे बिष्टूपुर थानेदार

सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि पुलिस तीनों अपहरणकर्ताओं से पूछताछ कर रही थी। इस दौरान जानकारी मिली कि तीनों ने कैरव के अपहरण के बाद शहर छोड़ने से पहले सोनारी साईं मंदिर के पास झाड़ियों में हथियार छिपा रखा है। इसके बाद पुलिस गुरुवार देर रात तीनों को लेकर मौके पर पहुंची थी। इस बीच गुड्डू ने बिष्टूपुर थाना प्रभारी आलोक दुबे के बॉडीगार्ड की कारबाईन छीन ली और पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में बिष्टूपुर थाना प्रभारी आलोक दुबे बाल-बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी पांच राउंड गोली चलाई जिससे तीनों घायल हुए है। पुलिस ने मौके से खोखा बरामद किया है वहीं सभी को इलाज के लिए टीएमएच पहुंचाया गया है, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच उनका उपचार चल रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तीनों अपराधियों की लंबे समय से पुलिस को तलाश थी और अपहरण व फिरौती जैसे मामलों में इनकी संलिप्तता रही है। बिहार और झारखंड में इनके नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन की जा रही है।

बिहार में गुड्डू सिंह के घर छापेमारी, मिले 56 हजार रुपये

पुलिस ने गुड्डू सिंह के बिहार के टेकारी स्थित लाओ गांव में उसके घर की तलाशी के दौरान 56 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं। इस राशि के स्रोत और अन्य संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। इधर, पूरे अपहरणकांड को लेकर झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर मामले का खुलासा करेंगी। इससे पहले डीजीपी जमशेदपुर आकर मामले की समीक्षा कर चुकी हैं।

