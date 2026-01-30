कैरव के अपहरणकर्ताओं का एनकाउंटर, पुलिस ने तीनों को मारी गोली

बीते दिनों 2 हफ्ते से लापता कैरव गांधी को सकुशल बरामद कर लिया गया था। सोनारी के साईं मंदिर के निकट गुरुवार देर रात उद्योगपति कैरव गांधी के अपहरण में शामिल अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान तीन कुख्यात गोली लगने से घायल हो गए। घायल बदमाशों की पहचान गुड्डू सिंह, मोहम्मद इमरान और रमीज राजा के रूप में हुई है। तीनों बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं और अपहरण सहित कई संगीन वारदात में शामिल रहे हैं।

बाल-बाल बचे बिष्टूपुर थानेदार

सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि पुलिस तीनों अपहरणकर्ताओं से पूछताछ कर रही थी। इस दौरान जानकारी मिली कि तीनों ने कैरव के अपहरण के बाद शहर छोड़ने से पहले सोनारी साईं मंदिर के पास झाड़ियों में हथियार छिपा रखा है। इसके बाद पुलिस गुरुवार देर रात तीनों को लेकर मौके पर पहुंची थी। इस बीच गुड्डू ने बिष्टूपुर थाना प्रभारी आलोक दुबे के बॉडीगार्ड की कारबाईन छीन ली और पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में बिष्टूपुर थाना प्रभारी आलोक दुबे बाल-बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी पांच राउंड गोली चलाई जिससे तीनों घायल हुए है। पुलिस ने मौके से खोखा बरामद किया है वहीं सभी को इलाज के लिए टीएमएच पहुंचाया गया है, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच उनका उपचार चल रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तीनों अपराधियों की लंबे समय से पुलिस को तलाश थी और अपहरण व फिरौती जैसे मामलों में इनकी संलिप्तता रही है। बिहार और झारखंड में इनके नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन की जा रही है।