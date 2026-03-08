धनबाद में रंगदारी वसूलने आए प्रिंस खान के शूटर का एनकाउंटर, दोनों पैर में लगी गोली
झारखंड के धनबाद के सरायढेला में प्रिंस खान के एक गुर्गे और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। रंगदारी वसूलने आए गुर्गे के पैर में गोली लगी है जबकि उसका साथी भाग निकला है। मुठभेड़ में एक पुलिस अधिकारी भी घायल हुआ है।
धनबाद के सरायढेला में रविवार को प्रिंस खान के गुर्गे और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश एक ठेकेदार से रंगदारी वसूलने आया था। इसकी सूचना पहले ही पुलिस को लग गई थी। योजना के अनुसार, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों को घेर लिया। फायरिंग के दौरान गुर्गे के पैरों में गोली लगी और वह घायल हो गया जबकि उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। इस मुठभेड़ में सरायढेला के एक एसआई के हाथ में भी गोली लगी है।
ठेकेदार से रंगदारी मांगने पहुंचा था गुर्गा
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार शाम चार बजे प्रिंस का साथी सुधीश ओझा सरायढेला में एक ठेकेदार से रंगदारी मांगने पहुंचा था। प्रिंस की धमकियों से परेशान होकर ठेकेदार ने पुलिस को सूचित कर दिया था। पुलिस की योजना के मुताबिक, ठेकेदार ने प्रिंस को पैसे देने का वादा किया था।
पैसों के लेनदेन की तय हुई थी बात
सूत्रों की मानें तो भुईंफोड़ मंदिर की तलहटी में स्थित धनबाद पब्लिक स्कूल के बगल में जैप थ्री का फायरिंग रेंज है। उसी सुनसान जगह पर पैसों के लेनदेन की बात तय हुई थी। अपराधियों को घेरने के लिए ठेकेदार की जगह पुलिस टीम मौके पर पहुंची जिसके बाद बदमाशों की ओर से गोलियां चलाई गईं। फिर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई के तहत फायरिंग की। दोनों ओर से गोलियां चलीं।
मुठभेड़ में एक एसआई भी घायल
धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि रंगदारी वसूलने के लिए प्रिंस खान के दो साथियों ने व्यवसायी को सुनसान जगह पर बुलाया था। सूचना मिलने पर पुलिस ने अपराधियों को घेरने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही अपराधी फायरिंग करते हुए भागने लगे और उन्होंने पुलिस पर एक बम भी फेंका। पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में एक गुर्गे को गोली लगी है। इस मुठभेड़ में एक एसआई भी घायल हो गए हैं। मौके से फरार बदमाश की तलाश की जा रही है।
रांची में होटल में घुसकर गोलीबारी
झारखंड की राजधानी रांची में भी फायरिंग की घटना सामने आई है। यह फायरिंग रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित होटल टीटोस में शनिवार देर रात रंगदारी के चलते हुई। बाइक सवार दो हमलावरों ने होटल में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं जिसमें एक वेटर मनीष गोप की मौत हो गई। होटल संचालक से गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। सुरक्षा हटने के बाद हुई इस वारदात ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
