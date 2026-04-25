अब चाईबासा में वेतन फर्जीवाड़ा , पुलिस विभाग से 45 लाख की अवैध निकासी से मचा हड़कंप

हजारीबाग और बोकारो के बाद अब पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) में कोषागार से लाखों की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। पुलिस विभाग के खातों से 45 लाख की अवैध निकासी का पता चलते ही जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

हजारीबाग और बोकारो के बाद अब पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) में कोषागार से लाखों की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। पुलिस विभाग के खातों से 45 लाख की अवैध निकासी का पता चलते ही जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। उपायुक्त मनीष कुमार इसकी जांच कर रहे हैं। साथ ही रांची मुख्यालय से वित्तीय टीम आई है। इस मामले में एक आरक्षी को गोइलकेरा से हिरासत में लिया गया है।

जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि सभी वित्तीय लेन-देन की बारीकी से जांच की जा रही है। संदिग्ध खातों और ट्रांजेक्शन की पड़ताल के लिए बैंकिंग डाटा भी जुटाया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर तकनीकी विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी, ताकि निकासी के तरीके और इसमें शामिल लोगों की पहचान की जा सके।

दो कर्मचारियों से पूछताछ, कई और रडार पर जानकारी के अनुसार, पुलिस के लेखा विभाग में कार्यरत दो कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। हालांकि, पुलिस अभी यह स्पष्ट नहीं कर पाई है कि रकम की निकासी किस माध्यम से और किस अवधि में की गई। एसपी कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि यह मामला प्रारंभिक जांच के दायरे में है, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस दोनों ही बड़ी वित्तीय अनियमितता मान रहे हैं। जिला प्रशासन की एक विशेष टीम दस्तावेज खंगालने में जुटी है। हिरासत में लिए गए सिपाही ने ही जो राशि की निकासी की है, उसका कोई लेखा-जोखा नहीं है।

गौरतलब है कि इससे पहले हजारीबाग, बोकारो और रांची में ट्रेजरी घोटाला सामने आ चुका है। हजारीबाग मामले में जांच में खुलासा हुआ था कि आरोपियों ने फर्जी या अस्थायी पे आईडी तैयार की थी। आशंका जताई जा रही है कि चाईबासा में भी इसी तरह सरकारी खजाने में सेंध लगाई गई है।

सीआईडी ने अवैध निकासी का केस टेकओवर किया

पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सीआईडी ने शुक्रवार को पुलिस वेतन मद में ट्रेजरी से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा केस बीएस सिटी पुलिस से टेकओवर कर लिया। सीआईडी एसपी पूज्य प्रकाश की अगुवाई वाली टीम ने शुक्रवार को सिटी थाना पहुंचने के बाद महाघोटाले से जुड़े तथ्यों की प्रारंभिक जांच शुरू की। ट्रेजरी के अलावा जेल गए एसपी कार्यालय के आरोपी एकाउंटेंट कौशल कुमार पांडे के आवासीय परिसर का अवलोकन किया। ज्ञात हो कि वर्ष 2016 में बोकारो जिला बल से रिटायर्ड हवलदार उपेंद्र सिंह समेत अन्य के नाम का फर्जी इस्तेमाल कर अवैध निकासी की गई।

कर आरोपी एकाउंटेंट ने अबतक की जांच में लगभग नौ करोड़ रुपए का अवैध निकासी किया। ट्रेज़री बोकारो से पुलिस वेतन मद में इस महाघोटाले का खुलासा तब हुआ, जब प्रधान महालेखाकार चंद्रमौली सिंह के ट्रेज़री निरीक्षण किया। उनके निरीक्षण में घोटाला सामने आने पर उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट वित्त सचिव प्रशांत कुमार को भेजी, तो पूरे राज्य में हरकंप मच गई। वित मंत्री के संज्ञान के बाद जांच का दायरा हजारीबाग से होते हुए कई जिलों को अपने जद में लिया और महाघोटाले का अनुमानित आंकड़ा लगभग डेढ़ सौ करोड़ तक पहुंच गया। घोटाले के इस व्यापक दायरे को देखते हुए सरकार व पुलिस मुख्यालय ने मामले का सीआईडी से गहन व विस्तृत जांच का निर्णय लिया। इस निर्णय के बाद बोकारो के सिटी थाने में दर्ज केस को सीआईडी ने टेकओवर कर लिया। सीआईडी की जांच की आंच घोटाले के अवधि में कार्यरत सभी सार्जेंट मेजर, डीएसपी, एसपी, क्लर्क पड़ेगी।