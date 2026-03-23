झारखंड में राइफल की सफाई के दौरान गोली चलने से पुलिस कांस्टेबल की मौत
पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया- मृतक की पहचान गुमला जिले के रायडीह निवासी अजय किशोर खाखा (42) के रूप में हुई है। वह पलिसाई स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) शिविर में तैनात थे।
झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में एक पुलिस कांस्टेबल की तब मौत हो गई, जब कथित तौर पर सर्विस राइफल की सफाई करने के दौरान गोली चल गई। पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया- मृतक की पहचान गुमला जिले के रायडीह निवासी अजय किशोर खाखा (42) के रूप में हुई है। वह पलिसाई स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) शिविर में तैनात थे।
अधिकारी ने बताया- रविवार शाम वह (अजय) अपनी राइफल साफ कर रहे थे कि तभी अचानक गोली चल गई। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए चाईबासा सदर अस्पताल ले जाया गया। पुलिस अधीक्षक अमित रेनू ने कहा, ''यह अचानक गोली चलने या किसी अन्य कारण से हो सकता है; हम मामले की हर पहलू से जांच कर रहे हैं।''
जानकारी के मुताबिक, घायल अजय किशोर खाका को उनके साथियों ने तुरंत संभाला और बचाने में जुट गए। उन्हें प्राथमिक मदद देने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना के बाद पूरे कैंप में शोक का माहौल फैला हुआ है। साथी जवानों ने बताया कि अजय किशोर खाका बहुत अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ जवान थे। उनके अचानक निधन से न केवल उनके साथियों बल्कि पूरे पुलिस विभाग में गहरा दुख व्याप्त है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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