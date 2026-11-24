गिरिडीह में डबल मर्डर! बुजुर्ग और बहू को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला, आरोपी गिरफ्तार
गिरिडीह में एक बुजुर्ग व्यक्ति और उनकी बहू की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने ऐक्शन लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
झारखंड के गिरिडीह जिले में एक बुजुर्ग व्यक्ति और उनकी बहू की कुल्हाड़ी से हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह घटना सोमवार तड़के करीब तीन बजे पचंबा थाना क्षेत्र के रानीखावा-सुंडीटोला में हुई। मृतकों की पहचान शुक्र मंडल (60) और उनकी बहू शीला देवी (30) के रूप में हुई है।
पैसों को लेकर हुआ था विवाद
मामला पचंबा थाना का है। यहां के प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उसने जांचकर्ताओं को बताया कि महिला के साथ उसके संबंध थे और आरोपी ने महिला को करीब तीन लाख रुपये दिए थे। बाद में, वह महिला से अपने पैसे वापस मांगने लगा। अधिकारी ने बताया कि घटना के दिन, वह शुक्र के घर में घुसा और उनके बीच संबंधों को लेकर हुई बहस के बाद उसने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। कुमार ने बताया कि जब बहू बीच-बचाव करने आई, तो आरोपी ने उस पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी के पास से कुल्हाड़ी और लोहे की एक छड़ बरामद की है।
पड़ोसी ने की थी हत्या
पचंबा थाने के प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिए गए हैं। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि विवाद के बाद पड़ोसी ने उनकी हत्या की। दोनों पड़ोसियों के बीच पुरानी रंजिश भी थी। हालांकि, विवाद का सटीक कारण पता लगाया जा रहा है। आरोपी की पहचान कर ली गई है और वह फिलहाल फरार है।
कुमार ने बताया कि आरोपी कथित तौर पर किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद मंडल के घर में घुसा और उन पर हमला कर दिया। जब उनकी बहू ने अपने ससुर को बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसकी भी हत्या कर दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि दोनों पर धारदार हथियार से हमला किया गया। मामले की आगे जांच की जा रही है।
एक्सीडेंट में दो की मौत
झारखंड के गिरिडीह और हजारीबाग जिलों में हुए सड़क हादसों में गुजरात के एक दंपति समेत चार लोगों की मौत हो गई और 13 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। गिरिडीह में पर्यटकों को ले जा रही एक बस सड़क किनारे पेड़ से टकराने के बाद खाई में गिर गई। हादसे में गुजरात के रहने वाले दंपति की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य लोग घायल हो गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हादसा रविवार रात करीब 10 बजे मधुबन थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल्याण निकेतन मोड़ के पास हुआ। बस पारसनाथ पहाड़ी से जमशेदपुर रेलवे स्टेशन जा रही थी।
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