ज्वैलरी शॉप से की थी एक करोड़ की लूट, धनबाद पुलिस ने 7 घंटे में ही दबोचा

संक्षेप: अपराधियों ने सोमवार की रात गार्ड को बंधक बनाकर दुकान से एक करोड़ रुपए के जेवरात लूट लिए। अपराधी 22 किलो चांदी और तीन से चार सौ ग्राम सोने के जेवरात लूट कर ले गए। पुलिस ने सभी आरोपियों को दबोच लिया है।

कतरास-धनबाद मुख्य मार्ग पर खेतान टावर में जमनादास बिसेसरलाल ओरनामेंट्स में अपराधियों ने बड़ी लूटपाट को अंजाम दिया। अपराधियों ने सोमवार की रात गार्ड को बंधक बनाकर दुकान से एक करोड़ रुपए के जेवरात लूट लिए। अपराधी 22 किलो चांदी और तीन से चार सौ ग्राम सोने के जेवरात लूट कर ले गए।

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना के महज सात घंटे के अंदर पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया। साथ ही अधिकांश जेवरात बरामद कर लिए गए। पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एसएसपी प्रभात कुमार ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 12 से 15 की संख्या में नकाबपोश अपराधी सोमवार की रात करीब दो से ढ़ाई बजे के बीच लूटपाट की नीयत से कतरास बाजार स्थित खेतान टावर में श्री जमनादास बिसेसरलाल ऑर्नामेंट्स पहुंचे। अपराधियों ने पहले गार्ड नागेंद्र सिंह को पकड़कर मारपीट की और उसे बंधक बना लिया। इसके बाद लोहे के रॉड से दुकान का दरवाजा तोड़ दिया। दुकान का मेन लॉकर नहीं खुलने के कारण लाखों के सोने व चांदी के जेवरात सुरक्षित रह गए। अपराधियों ने आधे घंटे तक लूटपाट मचाया और चुन-चुन कर जेवरात झोले में ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।

लूट के बाद बीसीसीएल क्वार्टर में चोरी करने चले गए बदमाश जेवर दुकान में लूटपाट और जेवरात छुपाने के बाद गिरोह के कुछ सदस्य जोगता थाना क्षेत्र के पुराना श्याम बाजार में सेवानिवृत्त बीसीसीएल कर्मी रामेश्वर राम के क्वार्टर में चोरी की नीयत से घुस गए। इस बीच घरवाले जग गए। शोर मचाने पर बदमाश भागने लगे। लोगों ने खदेड़कर एक को धर दबोचा, जबकि दो अन्य भागने में सफल रहे। इस दौरान पुलिस को दोनों घटनाओं की सूचना मिली। सूचना पर बाघमारा डीएसपी पुरुषोत्तम कुमार, कतरास थाना प्रभारी असित कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। फिंगरप्रिंट की जांच की गई। लोगों के बताए रास्ते पर अपराधियों की खोजबीन शुरू की गई। पुलिस ने जोगता क्षेत्र से ही गिरोह के दो अन्य सदस्यों को धर दबोचा। बाद में एक और अपराधी पकड़ा गया। अपराधियों से चार कंबल, एक गुलेल, दो टॉर्च, पेचकस और लोहे के रॉड बरामद किए गए।

झाड़ियों से जेवरात बरामद अपराधियों की निशानदेही पर डीएसपी विधि-व्यवस्था, बाघमारा एसडीपीओ समेत कई थाना प्रभारियों ने संयुक्त छापेमारी की। निशानदेही पर पुराना श्याम बाजार स्थित रेल लाइन के पास झाड़ियों से चोरी गए जेवरात बरामद किए गए। पूछताछ में बताया कि उनके गिरोह में कुल 15 सदस्य शामिल थे, जो दिन में कंबल, दवा व खिलौने बेचते थे और रात में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। बदमाश बार-बार अपना नाम-पता और बयान बदल रहे हैं।

ये जेवरात बरामद 72 सोना जड़ित पोला (हाथ के कंगन), सोना जड़ित 40 जोड़े कान के टॉप, 560 बिछिया, 162 जोड़ी पायल, चांदी के 27 ग्लास, चांदी के 46 चम्मच, चांदी के बर्तन, चांदी का एक मोर बना हुआ दीया, चांदी के 90 कटोरे, चांदी की थाल, चांदी की 74 चाभी रिंग, चांदी के 115 ब्रेसलेट, चांदी के 146 बेरे,चांदी की 08 पीस लोटनी, चांदी के 05 दीए, चांदी के 01 अंडाकार प्लेट आदि