कल से चलेगी पोदनूर-धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, पीएम मोदी दिखाएं हरी झंडी; क्या होगा रूट
पोदनूर-धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस का 11 मार्च को उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रेन को वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखा कर शाम साढ़े 5 बजे पोदनूर से रवाना करेंगे।
पोदनूर-धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस का 11 मार्च को उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रेन को वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखा कर शाम 5.30 बजे पोदनूर से रवाना करेंगे। ट्रेन शुक्रवार की दोपहर साढ़े 12 बजे धनबाद आएगी। यहां से स्पेशल के रूप में ट्रेन 14 मार्च को चलेगी। ट्रेन के नियमित रूप से चलने की तिथि की घोषणा बाद में होगी।
पहले दिन स्पेशल ट्रेन के की तरह चलेगी
पहले दिन ट्रेन स्पेशल के रूप में चलेगी। 06619 पोदनूर-धनबाद अमृत भारत स्पेशल कोयंबटूर, तिरुपपुर, इरोड, सलेम, काटपाड़ी, विजयवाड़ा, राउरकेला, रांची, मूरी, बोकारो, चंद्रपुरा, कतरास रुकते हुए धनबाद आएगी। धनबाद से यह ट्रेन 03375 धनबाद-पोदनूर स्पेशल के रूप में 14 मार्च को दोपहर दो बजे रवाना होगी। यह ट्रेन दोपहर 2.25 बजे कतरास रुकते हुए 16 मार्च की सुबह 11.20 बजे पोदनूर पहुंचेगी। धनबाद-पोदनूर अमृत भारत एक्सप्रेस के नियमित यात्रा की घोषणा बाद में की जाएगी। ट्रेन में 11 स्लीपर और आठ जनरल बोगियां होंगी।
45 घंटे का सफर
16620 धनबाद-पोदनूर अमृत भारत एक्सप्रेस सप्ताह में हर सोमवार को धनबाद से और 16619 पोदनूर-धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस हर शनिवार को पोदनूर से चलेगी। ट्रेन 45 घंटे 20 मिनट में धनबाद से पोदनूर का सफर तय करेगी। धनबाद से ट्रेन हर सोमवार को दोपहर दो बजे खुलेगी। ट्रेन दोपहर 2.25 बजे कतरास, शाम 6 बजे रांची होते हुए बुधवार को सुबह 11.20 बजे पोदनूर पहुंचेगी। पोदनूर से ट्रेन हर शनिवार को सुबह 6.15 बजे खुलेगी।
