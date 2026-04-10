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नाबालिग को भगाने वाले को कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा, जेल में गुजारने होंगे 20 साल

Apr 10, 2026 10:12 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, चतरा
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अमरेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को पोक्सो केस संख्या 9/2023 के दोषी 25 साल के रंजन कुमार दास को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

नाबालिग को भगाने वाले को कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा, जेल में गुजारने होंगे 20 साल

चतरा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (स्पेशल पोक्सो न्यायालय) अमरेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को पोक्सो केस संख्या 9/2023 के दोषी 25 साल के रंजन कुमार दास को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

रंजन कुमार मूलतः गया जिले के आमस थाना क्षेत्र के हरदिसपुर गांव का निवासी है। अदालत ने उसे भादवि की धारा 366 ए में भी सात वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस मामले में लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने कुल नौ गवाहों की गवाही कराकर दोषी को सजा दिलाई।

क्या था पूरा मामला

हंटरगंज थाना क्षेत्र में 16 दिसंबर 2022 में शिकायतकर्ता ने थाने में दिए आवेदन में बताया था कि 13 दिसंबर 2022 की दोपहर 2:30 बजे वह अपने खेत पर गया। जब वह तीन बजे घर लौटा तो उसकी नाबालिग बेटी गायब थी। इस दौरान काफी खोजबीन के बाद पता चला कि रंजन कुमार दास उनकी बेटी को अपनी बाइक से भगाकर ले गया है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इस कृत्य में उसके दोस्त नीतीश कुमार (ग्राम गोपालपुर, थाना शेरघाटी, जिला गया) ने उसका सहयोग किया था।

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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