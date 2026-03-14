झारखंड के 18.8 लाख किसानों को मिली पीएम किसान सम्मान निधि, खातों में भेजे गए पैसे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुक्रवार को देश भर के 9.32 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त भेज दी गई है। देश अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने कहा कि मोदी सरकार गांव गरीब किसान के कल्याण केलिए संकल्पित और समर्पित है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुक्रवार को देश भर के 9.32 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त भेज दी गई है। किसान सम्मान निधि के पैसे किसानों के खाते में भेजे जाने का प्रदेश भाजपा ने स्वागत किया है। इसमें झारखंड के 18.8 लाख किसान भी शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने कहा कि मोदी सरकार गांव गरीब किसान के कल्याण केलिए संकल्पित और समर्पित है। इस दौरान कल्पना सोरेन ने बताया कि प्रदेस के 34 लाख लोगों को पेंशन योजना से जोड़ा गया है।
किसान सम्मान निधि जो प्रतिवर्ष तीन किस्तों को मिलाकर 6 हजार रुपए होती है। किसानों को बड़ी राहत प्रदान करती है। किसान खाद, बीज कीटनाशक दवाइयां खरीदने केलिए उधार और कर्ज लेने केलिए विवश नहीं है। समय पर किसान सम्मान निधि मिलने से किसान उसका कृषि कार्य में सदुपयोग भी करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति झारखंड के किसानों की ओर से आभार प्रकट किया।
हमने 34 लाख लोगों को पेंशन योजना से जोड़ा : कल्पना
कल्पना सोरेन ने कहा कि भाजपा वालों ने अपने कार्यकाल के 18 सालों में सिर्फ 12 लाख लोगों को ही पेंशन योजना से जोड़ा। वहीं हमारी सरकार ने पिछले छह सालों में ही 34 लाख लोगों को पेंशन योजना से जोड़ा है। हमारी सरकार गांव से चलती है और वहां की जरूरत समझती है। उन्होंने कहा कि छात्रवृति की समस्या केंद्र की ओर से राशि कटौती के कारण हुई है। इससे हमारे बच्चे सुविधा से वंचित हो रहे हैं, पर हम अपने संसाधन से जितना हो सकेगा, उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे।
केंद्र ने 2024-25 के वित्तीय वर्ष में 253 करोड़ के बजाय सिर्फ 35 करोड़ का ही भुगतान किया है। वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष में 371 करोड़ के एवज में एक भी रुपए का भुगतान नहीं किया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर